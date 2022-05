Sensationele winst van overlevingskunstenaar Van de Zandschulp

Van de Zandschulp moest zondag in de finale van het ATP-toernooi in München halverwege de eerste set opgeven met acute ademhalingsproblemen. Dat betekende een grote deceptie in plaats van het mooiste moment van zijn loopbaan. Maar nadat hij maandag in orde werd bevonden bij de medische checks kon hij dinsdagavond in Madrid gewoon aan zijn eerste ronde beginnen tegen de gerenommeerde Carreno Busto, de nummer 18 van de wereld. Van de Zandschulp staat zelf op plaats 31 van de wereldranglijst, zijn hoogste positie ooit.

Pablo Carreno Ⓒ ANP/HH

In een hoogstaande eerste set ging de strijd lang gelijk op, maar kon de dertigjarige Spanjaard in de tiebreak de beslissende punten maken. Bij een 5-2 achterstand in de tweede set gaf niemand meer een stuiver voor de kansen van de Nederlander. Maar alleskunner VdZ heeft al vaker laten zien dan hij goed kan knokken vanuit uitzichtloze positie. Hij overleefde drie matchpoints, kwam op 5-5 en won de tweede tiebreak met overmacht. Ondertussen was zijn tegenstander bijzonder geïrriteerd omdat hij afgeleid zou zijn door gebaren van Van de Zandschulp. De Spanjaard protesteerde fel, maar het leek er vooral op dat hij zijn eigen frustratie aan het afreageren was.

In de zesde game van de beslissende set wist Van de Zandschulp na een paar hoogstaande rally’s de service van Carreno Busto te breken en zo een 4-2 voorsprong te nemen. Duidelijk was dat er – ondanks de ademhalingsproblemen van zondag – niks mis is met de conditie van de 26-jarige Veenendaler. Bij 4-2 kwam hij nog wel even in moeilijkheden op zijn eigen service, maar vakkundig maakte hij een breakpoint onschadelijk waardoor er een 5-2 voorsprong op het scorebord kwam.

Bij 5-3 had de Nederlander het nog even erg moeilijk op eigen service en moest er weer een breakpoint worden weggewerkt. Dat deed hij met een geweldige klap, één van de 32 ’winners’ die hij met zijn forehand scoorde. En bij het eerste matchpoint van Van de Zandschulp was meteen de buit binnen.

Van de Zandschulp speelt in de tweede ronde tegen de in goede vorm verkerende Belg David Goffin. Wanneer hij die partij weet te winnen, speelt de Nederlandse nummer één wellicht tegen 21-voudig grandslamwinnaar Rafael Nadal.

Djokovic

Novak Djokovic is zijn toernooi in Madrid overtuigend begonnen. De Servische nummer 1 van de wereld had anderhalf uur nodig om de Fransman Gaël Monfils in de tweede ronde te verslaan: 6-3, 6-2. Djokovic had in de eerste ronde een ’bye’.

Novak Djokovic versloeg Gaël Monfils Ⓒ ANP/HH

Het was voor ’Nole’ zijn eerste partij nadat hij vorige week zondag de finale van het toernooi van Belgrado verloor van Andrej Roeblev. De Rus bereikte in Madrid eveneens de derde ronde. Roeblev won in drie sets van de Brit Jack Draper: 2-6 6-4 7-5.

In de achtste finales speelt Djokovic tegen de winnaar van het duel tussen de Schot Andy Murray en de Canadees Denis Shapovalov.