KNVB: ’Krankzinnig dat spelers op veld niet veilig zijn’

De KNVB reageert vol afschuw op het incident tijdens de halve finale van de TOTO KNVB-beker. ’Vanavond (woensdag, red.) hebben we tijdens de halve finale van het bekertoernooi gezien dat een speler aan zijn hoofd gewond is geraakt doordat iemand uit het publiek een voorwerp naar het veld gooide. Dit ondanks de voorzorgsmaatregelen, zoals netten op verschillende plaatsen in het stadion. Onlangs is een speler door een supporter geslagen en nu is er opnieuw een dieptepunt bereikt’, aldus de voetbalbond in een statement.

’Duizenden mensen gaan naar het stadion om de spelers te zien voetballen. Dan is het krankzinnig dat zij op het veld kennelijk niet veilig zijn. Natuurlijk nemen clubs en organisaties voorzorgsmaatregelen, maar het begint bij de intenties van de daders. Als je niet voor het voetbal naar het stadion komt, maar om te rellen, blijf dan vooral weg: het voetbal, de clubs, de echte supporters en de spelers zijn beter af zonder jou. Uiteraard worden de gebeurtenissen van vanavond onderzocht, met als gezamenlijk doel de daders te bestraffen.’

Dat Ajax door voetbalde had met eerdere gebeurtenissen tijdens Vitesse-Sparta te maken. De Rotterdammers moesten voor zes minuten terugkeren naar Arnhem en Ajax had geen zin in een nieuw bezoek aan De Kuip. Na overleg met de Rotterdamse driehoek en de afdelingen veiligheid van beide clubs werd het protocol gevolgd en het spel na een afkoelingsperiode hervat. Bij de dug-out van Ajax stonden extra stewards om de veiligheid te vergroten.