Video: scheidsrechter Blom deelt geel en rood uit aan winkelend Den Haag

De 46-jarige scheidsrechter uit Gouda ging als gevolg van een bijzondere samenwerking met het Rode Kruis het centrum van Den Haag in, en bekeek hoe goed (of slecht) de mensen in het hart van de stad de anderhalve meter naleefden. Op een ludieke video van het Rode Kruis is te zien hoe Blom mensen toespreekt, bekeurt met geel of rood, de spuitbus hanteert en zelfs de VAR als hulpmiddel krijgt...

„De conclusie voor Den Haag? Een 7,5”, oordeelt de arbiter uiteindelijk.