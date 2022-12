Bijrol Van der Poel; Pieterse heerst in sneeuwveldrit, Van Empel naar ziekenhuis

Alleen in de eerste ronden had Vantourenhout nog een paar concurrenten, maar al snel reed de Europees kampioen solo. Hij pakte uiteindelijk ruim een halve minuut op de nummer twee Niels Vandeputte, ploeggenoot van Van der Poel. Enkele seconden achter hem legde de Zwitser Kevin Kuhn beslag op de derde plek.

Van der Poel kwam als achtste over de streep op ruim drie minuten van de winnaar. Hij finishte een plek achter Pim Ronhaar, die de beste Nederlander bleek.

Pietsere domineert

Puck Pieterse heeft bij de vrouwen de wereldbeker veldrijden in Val di Sole op haar naam geschreven. In de Italiaanse sneeuw was ze een maatje te groot voor de rest van het veld.

Het verliep eigenlijk allemaal probleemloos voor Pieterse. De 20-jarige bouwde gestaag een voorsprong op van uiteindelijk veertig seconden op de nummer 2 (Ceylin del Carmen Alvarado), dit ondanks dat ook zij een paar moeilijke momenten had op het gladde parcours.

Na de tweede Nederlandse vrouwen leek thuisrijdster Silvia Persico beslag op de derde plaats te leggen, maar door veel glijpartijen werd zij in de slotfase nog afgetroefd door Manon Bakker.

Val Van Empel

Voor veldrijdster Fem van Empel was het een minder geslaagde dag. Ze werd met een brancard van het parcours gehaald. De favoriete was onderuit gegaan op het zeer ijzige en besneeuwde parcours. De 20-jarige Van Empel staat bovenaan in het wereldbekerklassement. Ze boekte al zes overwinningen. Van Empel, die na de jaarwisseling uitkomt voor Jumbo-Visma, was tijdens de parcoursverkenning ook al gevallen. Bij de start van de wedstrijd raakte ze al snel achterop. In de tweede van zes rondes kwam ze ten val.