Pieterse heerst in sneeuwveldrit, pechvogel Van Empel op brancard afgevoerd

Het verliep eigenlijk allemaal probleemloos voor Pieterse. De 20-jarige bouwde gestaag een voorsprong op van uiteindelijk veertig seconden op de nummer 2 (Ceylin del Carmen Alvarado), dit ondanks dat ook zij een paar moeilijke momenten had op het gladde parcours.

Na de tweede Nederlandse vrouwen leek thuisrijdster Silvia Persico beslag op de derde plaats te leggen, maar door veel glijpartijen werd zij in de slotfase nog afgetroefd door Manon Bakker.

Van Empel

Voor Fem van Empel was het een minder geslaagde dag. Ze werd met een brancard van het parcours gehaald. De favoriete was onderuit gegaan op het zeer ijzige en besneeuwde parcours. De 20-jarige Van Empel staat bovenaan in het wereldbekerklassement. Ze boekte al zes overwinningen. Van Empel, die na de jaarwisseling uitkomt voor Jumbo-Visma, was tijdens de parcoursverkenning ook al gevallen. Bij de start van de wedstrijd raakte ze al snel achterop. In de tweede van zes rondes kwam ze ten val.

Haar ploegleider Tom De Kort zei tegen het Belgische Sporza dat het er vooralsnog goed uitziet. Er werd aanvankelijk gevreesd voor een beenbreuk, maar dat lijkt niet het geval. Artsen hebben de 20-jarige Van Empel gecontroleerd en pijnstillers gegeven. Zondag volgt in Nederland voor de zekerheid een scan.

Van Empel schreeuwde het uit van de pijn nadat ze was gevallen. De Kort denkt dat de dijbeenspier is geplet tussen het paaltje en het bot. Van Empel was tijdens de parcoursverkenning ook al ten val gekomen.