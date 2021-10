Suzanne Schulting en Sjinkie Knegt beginnen seizoen met crash op olympisch ijs

Knegt ging onderuit in de heats van de 1500 meter, Schulting in de kwartfinales van die afstand. Voor de twee boegbeelden van de Nederlandse shorttrackploeg zit de 1500 meter er daardoor al weer op in de Chinese hoofdstad, waar begin volgend jaar de Olympische Spelen worden gehouden.

Knegt (32) kon weinig doen aan zijn valpartij. De Brit Niall Treacy ging vlak voor hem onderuit en de Fries kon hem niet ontwijken.

Schulting kwam ten val terwijl ze op kop lag in haar race. De 24-jarige shorttrackster, de laatste jaren heel dominant bij de vrouwen, verloor in de voorlaatste ronde even haar balans en gleed de kussens rond de baan in.

De olympisch kampioene van Pyeongchang 2018 op de 1000 meter zag een plaats in de halve finales daardoor vervliegen.

Xandra Velzeboer ging wel door, als een van de twee tijdsnelsten. Velzeboer (20) eindigde als derde in haar race, vlak voor Rianne de Vries die werd uitgeschakeld.