PSV en Willem II starten maandag weer met trainen

Dat gebeurt volgens de regels en protocollen voor de topsport, zoals die zijn opgelegd door het kabinet in samenspraak met het RIVM, meldt de Eredivisie-club uit Eindhoven.

Verspreid over de dag

De spelers zullen in kleine groepjes, verspreid over de dag, aan de slag gaan. De eerste twee weken staan vooral in het teken van fitheidstesten. De spelers van interim-trainer Ernest Faber en Peter Uneken (Jong PSV) zullen tot 16 juni achter gesloten deuren trainen. Daarna volgt hun zomervakantie.

Bekijk ook: PSV dankt fans voor afzien financiële tegemoetkoming

De eerste training van het nieuwe seizoen staat gepland voor 20 juli. Vanaf die dag staat de A-selectie van PSV onder leiding van de nieuwe trainer Roger Schmidt en zijn technische staf.

De spelers van Ajax trainden afgelopen woensdag weer voor het eerst in groepjes van drie, met inachtneming van de anderhalve meter afstand. Feyenoord volgde vrijdag. AZ kondigde eerder aan (evenals PSV) op maandag weer de training op te pakken. De KNVB heeft de Eredivisie al beëindigd vanwege de coronacrisis.

Willem II

Willem II hervat de training maandag met Justin Ogenia en Victor van den Bogert bij de groep. De jonge verdedigers zijn eigenlijk tot het einde van het seizoen verhuurd aan respectievelijk FC Eindhoven en De Graafschap. Omdat de competitie is afgebroken vanwege de coronacrisis, keren Ogenia (21) en Van den Bogert (20) vervroegd terug in Tilburg.

Willem II, dat als nummer 5 van de eredivisie een ticket voor de voorronden van de Europa League kreeg toegewezen door de KNVB, gaat weer beginnen met trainen. Per sessie mogen hooguit zes klachtenvrije spelers het veld op. Ze moeten onderling minimaal 1,5 meter afstand houden.

De Tilburgse club heeft afscheid genomen van de Nieuw-Zeelandse verdediger James McGarry. Zijn contract zou komende zomer aflopen. Willem II heeft McGarry (22) toestemming gegeven om nu al terug te keren naar zijn vaderland.