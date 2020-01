’Nederland gaat eigen olympisch record verbreken in Tokio’

Het onderzoeksbureau rekende uit dat de Oranje-equipe - op basis van alle sportuitslagen sinds Rio 2016 - het oude record van 25 medailles, dat werd gevestigd tijdens Sydney 2000, gemakkelijk gaat verbreken.

TeamNL lijkt in Japan goed voor 41 plakken: zestien gouden, negen zilveren en zestien bronzen, zo luidt de conclusie. Bij de eerste prognose van Gracenote, in juli 2019, stond Nederland nog op 18 medailles.

Met dat aantal medailles zou Nederland op de zevende plaats eindigen in de medaillespiegel. Achter de Verenigde Staten, China, Rusland, Japan, Australië en Groot-Brittannië, maar vóór bijvoorbeeld Frankrijk, Duitsland en Italië. Met de waarschijnlijke schorsing van Rusland in het achterhoofd, zou Nederland zelfs nog een plekje kunnen stijgen.

Waar in Sydney een kleine groepje vedettes de buit grotendeels binnenhaalde, rekent Gracenote in Japan op een sterk Hollands optreden in de breedte. Met name in het wielrennen (zowel op de baan als op de weg) en het zeilen gaat Nederland oogsten, zo is de verwachting. In Australië wonnen Leontien van Moorsel en Inge de Bruijn beiden drie gouden plakken. Pieter van den Hoogenband veroverde er twee.

In Rio won Nederland ’slechts’ 19 plakken. Een verbetering van 22 is goed voor een tweede plek op de lijst met snelste stijgers. Alleen Japan lijkt het met een toename van 24 beter te gaan doen.

Verwachte medaillespiegel Tokio

Verenigde Staten: 47 goud, 36 zilver, 34 brons (117 totaal) China: 43 goud, 21 zilver, 23 brons (87 totaal) Rusland: 25 goud, 19 zilver, 22 brons (66 totaal) Japan: 30 goud, 24 zilver, 11 brons (65 totaal) Australië: 17 goud, 16 zilver, 11 brons (44 totaal) Groot-Brittannië: 13 goud, 12 zilver, 17 brons (42 totaal) Nederland: 16 goud, 9 zilver, 16 brons (41 totaal) Frankrijk: 6 goud, 16 zilver, 15 brons (37 totaal) Duitsland: 9 goud, 12 zilver, 14 brons (35 totaal) Italië: 7 goud, 8 zilver, 17 brons (32 totaal)