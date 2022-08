Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Nederlandse voetbalsters niet naar finale WK onder 20 jaar

07.20 uur: De Nederlandse voetbalsters zijn er niet in geslaagd de finale van het WK onder 20 jaar in Costa Rica te bereiken. In de nacht van donderdag op vrijdag verloor de ploeg van bondscoach Jessica Torny de halve finale tegen Spanje met 2-1. Spanje treft Japan in de finale, Oranje en Brazilië strijden om de derde plek.

In de halve finale tegen Spanje stond Nederland bij rust met 2-0 achter na twee doelpunten van Inma Gabarro, vooralsnog de topscorer van het toernooi. Rosa van Gool bracht in de tweede helft de spanning terug met een schot van afstand, maar de ploeg van Torny wist niet gelijk te maken.

„De teleurstelling is ontzettend groot. En dat mag. Maar niet te lang. We kunnen nog steeds een medaille winnen, dus we gaan met opgeheven hoofd naar de laatste wedstrijd. We zijn hier nog niet klaar”, aldus Torny. „Dit team heeft op dit WK zo’n grote klasse getoond. Het is een lang en pittig toernooi en dat willen we nu op de best mogelijke manier afsluiten. Dus vol voor die bronzen plak gaan. Doe je dat niet, dan kijk je daar later met spijt op terug.”