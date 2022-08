Sport Kort: Pascal Eenkhoorn voor twee jaar naar Belgische Lotto-ploeg

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Pascal Eenkhoorn voor twee jaar naar Belgische Lotto-ploeg

11.35 uur: Nederlands kampioen wielrennen Pascal Eenkhoorn stapt na dit seizoen over van Jumbo-Visma naar Lotto Dstny. Bij de Belgische ploeg, die dit seizoen nog rijdt onder de naam Lotto Soudal, heeft de 25-jarige renner een contract getekend voor twee seizoenen. Het sprak hem aan dat hij bij de ploeg een vrijere rol krijgt en voor ritzeges in grote rondes en voorjaarsklassiekers kan gaan. Dat zijn de grote doelen van Eenkhoorn.

„Ik ben nu vijf jaar prof en heb veel geleerd bij mijn huidige ploeg. Sommige dingen daarvan kan ik zeker ook meenemen naar Lotto Dstny. Maar ik wil ook wat meer vrijheid in het koersen. Nu is het moment waarop ik de keuze nog kan maken om mijn eigen ambities na te jagen”, aldus de Nederlands kampioen.

„Hij is iemand die kan winnen, dat heeft hij al bewezen”, zegt ploegbaas John Lelangue. „Met wat meer vrijheid tijdens de wedstrijden en een aangepast wedstrijdprogramma, kan hij dat nog veel vaker tonen. Pascal is bovendien een zeer complete renner: hij kan in bijna alle klassiekers uit de voeten en ook in ontsnappingen in grote rondes kan hij ver komen.”

Nederlandse voetbalsters niet naar finale WK onder 20 jaar

07.20 uur: De Nederlandse voetbalsters zijn er niet in geslaagd de finale van het WK onder 20 jaar in Costa Rica te bereiken. In de nacht van donderdag op vrijdag verloor de ploeg van bondscoach Jessica Torny de halve finale tegen Spanje met 2-1. Spanje treft Japan in de finale, Oranje en Brazilië strijden om de derde plek.

In de halve finale tegen Spanje stond Nederland bij rust met 2-0 achter na twee doelpunten van Inma Gabarro, vooralsnog de topscorer van het toernooi. Rosa van Gool bracht in de tweede helft de spanning terug met een schot van afstand, maar de ploeg van Torny wist niet gelijk te maken.

„De teleurstelling is ontzettend groot. En dat mag. Maar niet te lang. We kunnen nog steeds een medaille winnen, dus we gaan met opgeheven hoofd naar de laatste wedstrijd. We zijn hier nog niet klaar”, aldus Torny. „Dit team heeft op dit WK zo’n grote klasse getoond. Het is een lang en pittig toernooi en dat willen we nu op de best mogelijke manier afsluiten. Dus vol voor die bronzen plak gaan. Doe je dat niet, dan kijk je daar later met spijt op terug.”