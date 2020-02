Deceptie voor Oranje op 10 kilometer

Bergsma kwam in een tijd van 12.48,46 niet verder dan de vierde plaats, Roest moest met 13.03,90 genoegen nemen met de achtste plaats in de eindklassering. Vijfvoudig kampioen Sven Kramer had zich niet gekwalificeerd op deze afstand. Hij liet eind december bij de NK afstanden de 10 kilometer aan zich voorbijgaan.

Het goud ging naar de Canadees Graeme Fish. Met een fantastisch nieuw wereldrecord (12.33,87) reed Fish iedereen naar huis. Daarmee was hij aanzienlijk sneller dan zijn landgenoot Ted-Jan Bloemen, die in 2015 op dezelfde baan op 12.36,30 uitkwam. Bloemen, donderdag winnaar van de 5000 meter, pakte nog wel zilver met een tijd van 12.45,01. Het brons was voor de Duitser Patrick Beckert: 12.47,93.

Ontzettend blij

„Ongelooflijk, ik ben ontzettend blij”, stamelde Fish, die tot aan zijn sensationele race internationaal nog niets had gewonnen, na afloop tegenover de NOS. „Ik weet niet of ik verrast ben, want ik wist dat ik dit in me had.” Vorig seizoen eindigde hij bij de WK afstanden nog als veertiende (op de 5 kilometer) en zevende (op de 10 kilometer). Deze winter behaalde de jonge Canadees, die de Nederlander Bart Schouten als coach heeft, al wel twee keer brons in de wereldbeker (5 en 10 km). Donderdag pakte Fish tevens brons op de 5 kilometer, achter Bloemen en Kramer.

Graeme Fish (r.) is apetrots na zijn gouden race, en dat geldt net zo goed voor landgenoot Ted-Jan Bloemen, die zilver verovert. Ⓒ ANP

Anema woest

De onttroonde Bergsma leek in de derde rit op weg naar een verbetering van zijn persoonlijke record (12.41,98). In de laatste drie ronden ging de 34-jarige Fries echter helemaal stuk. Coach Jillert Anema zag de ineenstorting van Bergsma vertwijfeld aan. Uit pure onmacht sloeg hij zijn rondebord bijna kapot op de vangkussens. Op de 5 kilometer stelde Bergsma donderdag ook al teleur, door achtste te worden.

Bergsma had begrip voor de boze reactie van Anema. „Hij baalt, ik baal, we balen allemaal”, verzuchtte hij bij de NOS. „Ik slaap hier slecht en misschien ben ik daardoor net niet scherp genoeg. Mogelijk heeft het ook te maken met het schaatsen op hoogte. Dat heb ik waarschijnlijk toch iets minder onder de knie dan de andere jongens. Nou ja, snel de knop omzetten en dan maar hopen dat de massastart op zondag nog wel goed afloopt.”

De 10 kilometer in Salt Lake City ontpopte zich tot een ware slijtageslag. Maar liefst drie rijders (de Kazak Dmitry Morozov, de Italiaan Nicola Tumero en de Rus Alexander Rumyantsev) kregen het niet voor elkaar om de afstand uit te rijden en stapten vroegtijdig uit.