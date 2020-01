Barcelona-coach Valverde: Supercup gaat hier alleen om geld

Ernesto Valverde met wat spelers van FC Barcelona ter voorbereiding van de Supercup Ⓒ REUTERS

Barcelona’s coach Ernesto Valverde is niet gelukkig met de formule van het toernooi om de Spaanse Supercup, dat deze week in zijn geheel in Saudi-Arabië wordt gehouden. „Voetbal is een industrie geworden, waarin het vooral draait om geld”, zei de trainer in aanloop naar het eerste duel van zijn club.