Louis van Gaal voor keertje op bank bij Telstar

Het is de bedoeling dat de oud-bondscoach Telstar tijdens een competitiewedstrijd in de Keuken Kampioen Divisie onder zijn hoede neemt. De eenmalige rentree van de 69-jarige Amsterdammer is onderdeel van een loterij voor een aantal goede doelen, waarbij een van de winnaars als assistent van Van Gaal bij de betreffende wedstrijd van Telstar mag fungeren.

Van Gaal heeft er zin in en zegt in een begeleidend filmpje: „wil je samen met mij een wedstrijd verkloten, koop dan loten.”