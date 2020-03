Chelsea stelt bouw nieuwe stadion opnieuw uit

„Chelsea Football Club erkent dat de bouwvergunning die we hebben verkregen voor een nieuw stadion op 31 maart 2020 afloopt. We zijn al onze fans en belanghebbenden dankbaar voor hun geduld en begrip in deze kwestie. We zullen onze opties voor een nieuw stadion blijven overwegen zodra de economische omstandigheden verbeterd zijn”, schrijft de Londense club, waarvan de Rus Roman Abramovitsj eigenaar is.

Bijna twee jaar geleden, in mei 2018, besloot Chelsea de bouw ook al uit te stellen. Destijds werd „het slechte investeringsklimaat in Engeland” als reden genoemd.

Het nieuwe stadion moet op de plek van het huidige Stamford Bridge komen. De bouw zou zo’n 600 miljoen euro gaan kosten.