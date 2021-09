Ansu Fati kan geluk niet op na geslaagde rentree

„Ik had niet verwacht op deze manier terug te keren. Ik ben heel blij en wil de artsen, medische staf, fysiotherapeuten en iedereen die mij in de afgelopen tijd geholpen heeft bedanken”, zei Fati na de wedstrijd tegen de Spaanse pers.

Bij zijn terugkeer nam de Spaanse international het rugnummer van de naar Paris Saint Germain vertrokken ster Lionel Messi over. Toch zorgt de tien achterop zijn shirt niet voor extra druk. „Voor mij is het nummer niet heel speciaal. Het is wel een eer om het nummer te mogen dragen na Messi en ik ben blij dat de club me die kans biedt. Ik voel er geen extra druk door, maar ik ben wel trots dat ik dit nummer mag dragen in navolging van spelers die veel voor de club hebben betekend.”

Ook Ronald Koeman was blij met de terugkeer van zijn pupil. Via Twitter liet de Nederlandse coach van zich horen. „Een belangrijke overwinning vandaag! Ik ben blij voor Ansu Fati die terugkeerde met een doelpunt na een lange tijd van revalidatie.”