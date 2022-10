Auger-Aliassime wint indoortoernooi Florence

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Tennisster Blinkova pakt in Roemenië als qualifier eerste titel

19.38 uur: Tennisster Anna Blinkova heeft in het Roemeense Cluj-Napoca haar eerste WTA-titel veroverd. De nummer 138 van de wereld, die zich via de kwalificaties had geplaatst voor het hoofdtoernooi, was in de finale met 6-2 3-6 6-2 te sterk voor de Italiaanse Jasmine Paolini, die 74e staat op de wereldranglijst.

De 24-jarige Blinkova is de vijfde qualifier die dit seizoen een titel op de WTA Tour weet te winnen. Eerder slaagden Tatjana Maria (Bogota), Anastasia Potapova (Istanbul), Bernarda Pera (Boedapest) en Caroline Garcia (Cincinnati) daarin.

Auger-Aliassime pakt in Florence eerste titel sinds ABN-toernooi

18.59 uur: De Canadese tennisser Félix Auger-Aliassime heeft op het indoortoernooi van Florence zijn eerste titel sinds het ABN AMRO Open veroverd. De nummer 13 van de wereld was in de eindstrijd met 6-4 6-4 te sterk voor de Amerikaan Jeffrey John Wolf, de mondiale nummer 75.

Voor de 22-jarige Auger-Aliassime, die de wedstrijd afmaakte met een ace, is het 'pas' de tweede ATP-titel uit zijn loopbaan. De jonge Canadees haalde op drie van de vier grandslamtoernooien al de kwartfinales, maar in finales ging het vooralsnog vaak mis voor hem. Voordat hij het ABN AMRO Open won, verloor hij negen finales op rij.

In februari was Auger-Aliassime in de eindstrijd van het ABN AMRO Open met 6-4 6-2 te sterk voor de Griek Stefanos Tsitsipas.

Auger-Aliassime heeft met zijn titel in Italië goede zaken gedaan in de strijd om een ticket voor de ATP Finals in Turijn. De beste acht spelers van 2022 mogen daaraan deelnemen, en hij staat nu zevende.

Handballers verliezen in EK-kwalificatie van Griekenland

18.49 uur: De Nederlandse handballers hebben hun tweede wedstrijd in de kwalificatie voor het EK van 2024 verloren van Griekenland. In Chalkida wonnen de Grieken met 32-28 van de ploeg van bondscoach Staffan Olsson.

De handballers hadden hun eerste wedstrijd in de groep nipt gewonnen van België (25-24). In de groep zit ook nog Kroatië. De nummers 1 en 2 van de acht poules en de vier beste nummers 3 plaatsen zich voor de Europese eindronde, waar 24 landen aan meedoen. Het Europees kampioenschap vindt plaats van 10 tot en met 28 januari 2024 in Duitsland.

Kroatië gaat in de groep aan de leiding met twee overwinningen. Nederland en Griekenland hebben ieder één keer gewonnen.

Badmintonduo Piek/Tabeling wint gemengd dubbel op Dutch Open

17.56 uur: Badmintonners Selena Piek en Robin Tabeling hebben voor de tweede keer de titel in het gemengd dubbel op het Dutch Open veroverd. In het Topsportcentrum Almere won het als eerste geplaatste Nederlandse koppel in twee games van het Engelse duo Callum Hemming/Jessica Pugh (21-17 21-12).

Piek en Tabeling wonnen in 2019 ook al de titel op het toernooi in Almere.

Ook badmintonsters Cheryl Seinen en Debora Jille veroverden in het vrouwendubbel de titel. Het duo stond in de finale in de eerste game met 10-5 achter tegen het als eerste geplaatste Engelse koppel Chloe Birch/Lauren Smith, toen Smith door haar enkel ging. De Britten moesten daardoor opgeven.

Het was de eerste zege van Seinen en Jille op het Dutch Open. De laatste Nederlandse zege in het vrouwendubbel dateerde van 2014, toen Selena Piek en Eefje Muskens de titel pakten.

De individuele titels van het Dutch Open gingen naar de Fransman Christo Popov en Wen Chi Hsu uit Taiwan.

Hirschi wint eendagswedstrijd Veneto Classic

17.19 uur: Marc Hirschi heeft de Italiaanse eendagswedstrijd Veneto Classic gewonnen. De Zwitser van UAE Team Emirates kwam na 190 kilometer tussen Treviso en Bassano del Grappa solo aan. Zijn ploeggenoot Davide Formolo uit Italië werd op 10 seconden tweede. De Italiaan Nicola Conci van Alpecin-Deceuninck werd derde.

Hirschi achterhaalde op de laatste onverharde beklimming de Italianen Formolo en Conci en liet ze vervolgens achter in de afdaling. Het is voor Hirschi de vierde zege van het seizoen. De Zwitser won in september nog de Ronde van de Toscane, ook een eendagswedstrijd in Italië.

Hirschi is de opvolger van de Italiaan Samuele Battistella. Die bleef de Zwitser in de editie van vorig jaar nipt voor.

Wedstrijd tussen Arsenal en Leeds hervat na stroomstoring

16.10 uur: De wedstrijd tussen Leeds United en koploper Arsenal op Elland Road is na 40 minuten vertraging hervat. De wedstrijd werd al na 69 seconden gestaakt vanwege een stroomstoring die het communicatiesysteem van de scheidsrechter ontregelde.

De wedstrijd stond voor 15.00 uur op het programma. Arsenal gaat aan de leiding in de Premier League met 24 punten uit 9 wedstrijden, Leeds staat 15e met 9 punten.

Wereldkampioene tijdrijden Van Dijk wint ook Chrono des Nations

16.09 uur: Ellen van Dijk heeft in haar regenboogtrui de Chrono des Nations op haar naam geschreven. De regerend wereldkampioene tijdrijden was de sterkste in de tijdrit in Frankrijk. Van Dijk bleef Valeria Kononenko uit Oekraïne en de Amerikaanse Amber Neben meer dan een minuut voor.

De wielrenster van Trek-Segafredo legde de 27,2 kilometer met start en finish in Les Herbiers af in 35 minuten en 54 seconden. Kononenko was 1 minuut en 6 seconden langzamer. Neben deed er 1.18 langer over. Loes Adegeest werd op 1.46 vijfde.

Van Dijk volgt op de erelijst de Zwitserse Marlen Reusser op. Ze is na Astrid Schop in 1990 de tweede Nederlandse wielrenster die de prestigieuze tijdrit in Frankrijk op haar naam schrijft. De Nederlanders Marko Jeletich (1989), Stef Clement (2008) en Jos van Emden (2019) wonnen Chrono des Nations ooit bij de mannen.

De 35-jarige Van Dijk werd in september bij de WK in Australië voor de derde keer wereldkampioen tijdrijden. Ze boekte in Frankrijk haar tiende overwinning van dit seizoen. Eén daarvan was in een ploegentijdrit.

Stefan Küng klopte in de Chrono des Nations de regerend wereldkampioen tijdrijden Tobias Foss. De Zwitser van Groupama-FDJ legde de 45,4 kilometer af in 53.29 minuten. Hij was 2 seconden sneller dan de Noorse wereldkampioen van Jumbo-Visma. De Italiaan Matteo Sobrero eindigde op 11 seconden als derde.

Jos van Emden, in 2019 winnaar van de tijdrit, werd zestiende. De 37-jarige Zuid-Hollander van Jumbo-Visma moest 2.44 minuten toegeven op Küng.

Basisplaats voor Frenkie de Jong bij Barcelona in Clásico

15.33 uur: Frenkie de Jong staat om 16.15 uur aan de aftrap van de Clásico. Trainer Xavi van FC Barcelona heeft de Nederlandse middenvelder een basisplaats gegeven in de topper tegen Real Madrid. De Jong verscheen op 17 september voor het laatst aan de aftrap bij Barcelona.

De 25-jarige international liep tijdens de interlandperiode een hamstringblessure op bij het Nederlands elftal en keerde daarom eerder terug naar Barcelona om te herstellen. De Jong maakte vorige week als invaller in de met 1-0 gewonnen competitiewedstrijd tegen Celta zijn rentree. Hij deed woensdag ook bijna een half uur mee aan het duel met Internazionale in de Champions League (3-3).

Tegen Real Madrid krijgt De Jong op het middenveld de voorkeur boven Gavi. Xavi heeft ook de gelouterde verdediger Gerard Piqué op de bank gezet. Memphis Depay ontbreekt vanwege een blessure nog steeds.

Bij thuisclub Real Madrid vervangt de Oekraïense keeper Andrei Loenin opnieuw de geblesseerde Thibaut Courtois. Barcelona en Real hebben na acht competitiewedstrijden beide 22 punten. Op basis van het doelsaldo staan de Catalanen aan kop in La Liga.

Russische tennisser Roeblev pakt in Gijon vierde titel dit jaar

15.33 uur: De Russische tennisser Andrej Roeblev heeft in Gijon zijn vierde ATP-titel van dit jaar veroverd. De nummer 9 van de wereld versloeg de Amerikaan Sebastian Korda in de finale op het Spaanse hardcourt in twee sets: 6-2 6-3. Roeblev won dit seizoen ook al de toernooien van Marseille, Dubai en Belgrado en is hard op weg naar deelname aan de ATP Finals van volgende maand in Turijn.

De 24-jarige Rus bracht zijn totale aantal toernooizeges op twaalf. Vorig jaar was hij de beste in Rotterdam. De 22-jarige Korda blijft staan op één ATP-titel, vorig jaar veroverd in Parma.

In Antwerpen bereikte Tim van Rijthoven de tweede en laatste ronde van de kwalificaties. De Nederlander versloeg Denis Jevsejev uit Kazachstan in twee sets: 6-3 7-6 (8). Van Rijthoven gaat nu met de Oostenrijker Alexander Erler strijden om een plek in het hoofdtoernooi. Botic van de Zandschulp en Tallon Griekspoor zijn daarvoor rechtstreeks geplaatst. Van de Zandschulp, als zevende geplaatst op het Belgische ATP-toernooi in de Lotto Arena, treft in de eerste ronde een qualifier. Griekspoor werd bij de loting gekoppeld aan de Brit Daniel Evans, de nummer 5 van de plaatsingslijst.

Oblak (Atlético Madrid) loopt lichte hersenschudding op

10.46 uur: Doelman Jan Oblak van Atlético Madrid heeft een lichte hersenschudding en een schouderblessure opgelopen in het Spaanse competitieduel met Athletic Club. De Sloveen moest zich in Bilbao zo'n 20 minuten voor tijd laten vervangen. De ingevallen reservekeeper Ivo Grbic stelde met enkele reddingen de zege veilig (0-1).

Oblak kwam in botsing met spits Álex Berenguer van Athletic. Na medisch onderzoek meldde Atlético dat de schade aan het hoofd van de doelman meevalt. Hij blijft voorlopig wel onder observatie van de medische staf. Het is niet bekend hoe lang Oblak aan de kant staat.

Atlético Madrid neemt in La Liga de derde plaats in, vlak achter FC Barcelona en Real Madrid die zondagmiddag tegen elkaar spelen.

Powless volgt Mollema op als winnaar Japan Cup

10.04 uur: Neilson Powless heeft de 29e editie van de Japan Cup gewonnen. Op de erelijst van de Japanse eendagskoers volgt hij Bauke Mollema op, die in 2019 de koers in en om Utsunomiya op zijn naam schreef. De afgelopen twee jaar werd de Japan Cup niet verreden vanwege de coronapandemie.

Powless, die rijdt voor de Amerikaanse ploeg EF Education-EasyPost, won vorig jaar de Clásica San Sebastián en eindigde dit jaar als twaalfde in de Tour de France. "Ik heb een heel goed jaar gehad, maar ik miste nog een overwinning. Ik ben heel blij dat het in de laatste race van het jaar toch nog gelukt is", aldus Powless.

De renners moesten een lokale ronde van 10 kilometer veertien keer afleggen. Het parcours bevatte een klim van zo'n 5 kilometer met een gemiddeld stijgingspercentage van 3,4 procent. Slechts 41 renners reden de wedstrijd uit.

Powless was vlak voor het ingaan van de laatste ronde weggesprongen uit de voorste groep. Zijn Italiaanse ploeggenoot Andrea Piccolo eindigde op 12 seconden als tweede. Beste Nederlander was Antwan Tolhoek op de veertiende plaats.

Swiatek haalt in San Diego negende finale van dit jaar

08.46 uur: Iga Swiatek heeft voor de negende keer dit jaar de finale van een WTA-toernooi bereikt. De nummer 1 van de wereld haalde de eindstrijd in San Diego door de Amerikaanse Jessica Pegula in drie sets te verslaan: 4-6 6-2 6-2. Het betekende haar 63e zege van het jaar. De Duitse Angelique Kerber was in 2016 de laatste tennisster die zoveel zeges boekte in één seizoen.

De 21-jarige Swiatek won dit jaar al zeven toernooien, waaronder Roland Garros en de US Open. Ze verloor pas één finale, vorige week in Ostrava tegen Barbora Krejcikova uit Tsjechië.

Het is nog niet bekend tegen wie de Poolse het zondagavond opneemt in de finale. De partij tussen de Amerikaanse Danielle Collins en Donna Vekic uit Kroatië werd in de derde set gestaakt omdat het opnieuw begon te regenen. De partij wordt zondag afgemaakt. Collins staat in de beslissende set met 4-2 voor.

De partij tussen Swiatek en Pegula lag ook ruim een uur stil vanwege regen. De Poolse doodde de tijd door kruiswoordpuzzels te maken. „Dat is een goede manier om je focus te behouden en tegelijk te relaxen”, zei Swiatek.

WK volleybal trok 125.000 toeschouwers in Nederland

07.50 uur: Het WK volleybal heeft in Nederland 125.000 toeschouwers getrokken. Het was de eerste keer dat Nederland het wereldkampioenschap organiseerde. De volleybalsters van Servië prolongeerden zaterdag de wereldtitel door in de finale Brazilië met 3-0 in sets te verslaan.

Het WK begon op 23 september in Nederland en in Polen. Met de finale tussen Servië en Brazilië in een uitverkocht Omnisport in Apeldoorn voor 6500 toeschouwers kwam een einde aan het toernooi. De Nederlandse volleybalsters slaagden er niet in de kwartfinales te bereiken.

„We kunnen trots terugkijken op wat we drie weken lang met alle betrokken partijen hebben neergezet”, zei toernooidirecteur Manon Flier. „Met drie locaties alleen al in Nederland kun je je wel voorstellen voor welke uitdaging we stonden, maar we hebben alleen maar complimenten gehad over hoe het is verlopen. Dit WK heeft voor heel veel positieve aandacht voor volleybal gezorgd.”

Ook de internationale volleybalbond FIVB was lovend over het WK. „Het WK was een fantastische viering van onze sport, met als hoogtepunt een spectaculaire wedstrijd om de gouden medaille in het bomvolle Omnisport in Apeldoorn”, zei FIVB-voorzitter Ary Graça.