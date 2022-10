Sport kort: Swiatek bereikt na zware partij finale San Diego

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten.

Swiatek haalt in San Diego negende finale van dit jaar

08.46 uur: Iga Swiatek heeft voor de negende keer dit jaar de finale van een WTA-toernooi bereikt. De nummer 1 van de wereld haalde de eindstrijd in San Diego door de Amerikaanse Jessica Pegula in drie sets te verslaan: 4-6 6-2 6-2. Het betekende haar 63e zege van het jaar. De Duitse Angelique Kerber was in 2016 de laatste tennisster die zoveel zeges boekte in één seizoen.

De 21-jarige Swiatek won dit jaar al zeven toernooien, waaronder Roland Garros en de US Open. Ze verloor pas één finale, vorige week in Ostrava tegen Barbora Krejcikova uit Tsjechië.

Het is nog niet bekend tegen wie de Poolse het zondagavond opneemt in de finale. De partij tussen de Amerikaanse Danielle Collins en Donna Vekic uit Kroatië werd in de derde set gestaakt omdat het opnieuw begon te regenen. De partij wordt zondag afgemaakt. Collins staat in de beslissende set met 4-2 voor.

De partij tussen Swiatek en Pegula lag ook ruim een uur stil vanwege regen. De Poolse doodde de tijd door kruiswoordpuzzels te maken. „Dat is een goede manier om je focus te behouden en tegelijk te relaxen”, zei Swiatek.

WK volleybal trok 125.000 toeschouwers in Nederland

07.50 uur: Het WK volleybal heeft in Nederland 125.000 toeschouwers getrokken. Het was de eerste keer dat Nederland het wereldkampioenschap organiseerde. De volleybalsters van Servië prolongeerden zaterdag de wereldtitel door in de finale Brazilië met 3-0 in sets te verslaan.

Het WK begon op 23 september in Nederland en in Polen. Met de finale tussen Servië en Brazilië in een uitverkocht Omnisport in Apeldoorn voor 6500 toeschouwers kwam een einde aan het toernooi. De Nederlandse volleybalsters slaagden er niet in de kwartfinales te bereiken.

„We kunnen trots terugkijken op wat we drie weken lang met alle betrokken partijen hebben neergezet”, zei toernooidirecteur Manon Flier. „Met drie locaties alleen al in Nederland kun je je wel voorstellen voor welke uitdaging we stonden, maar we hebben alleen maar complimenten gehad over hoe het is verlopen. Dit WK heeft voor heel veel positieve aandacht voor volleybal gezorgd.”

Ook de internationale volleybalbond FIVB was lovend over het WK. „Het WK was een fantastische viering van onze sport, met als hoogtepunt een spectaculaire wedstrijd om de gouden medaille in het bomvolle Omnisport in Apeldoorn”, zei FIVB-voorzitter Ary Graça.