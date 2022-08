Geen vlekkeloze aanloop Van Bronckhorst met Rangers richting clash tegen PSV

Trainer Giovanni van Bronckhorst heeft Alfred Morelos uit de wedstrijdselectie gegooid vanwege problemen met zijn fitheid en houding. De Colombiaan, sinds 2017 speler van Rangers, geniet een grote reputatie in Schotland en heeft 114 keer gescoord in 228 wedstrijden voor de Schotse club. Dit seizoen kwam Morelos pas viermaal in actie als invaller en trof hij pas eenmaal doel.

PSV-trainer Ruud van Nistelrooy ging op de persconferentie in op de absentie van Morelos. „We weten wat voor speler Alfredo is en wat zijn kwaliteiten zijn. Hij is een heel goede aanvaller. We focussen ons op onszelf, maar hebben hem wel hoog zitten.”

Waar PSV een vrij weekeinde genoot, daar kwam Rangers FC afgelopen weekeinde wel in actie. Tegen Hibernian werd in de slotseconden de gelijkmaker geïncasseerd, kregen twee spelers van Rangers de rode kaart en viel Tom Lawrence geblesseerd uit. „We zullen zien of het een nadeel is geweest dat zij wel gespeeld hebben. Het gaat uiteindelijk om de uitslag van morgen.”