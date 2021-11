Max Verstappen hield Jeffrey Herlings in de gaten

Door onze telesportredactie Kopieer naar clipboard

Jeffrey Herlings op weg naar de wereldtitel in de MXGP. Ⓒ RAY ARCHER

SÃO PAULO - Max Verstappen wenste Jeffrey Herlings woensdag al succes in De Telegraaf. Op de dag zelf hield hij in Brazilië het reilen en zeilen van de motorcrosser, die in Mantova uiteindelijk wereldkampioen MXGP werd, ook goed in de gaten.