LIVE Giro d’Italia: Bouwman stelt historische blauwe trui veilig

Etappe 19: Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte

Wanneer: vrijdag 27 mei, start om 12u10

Afstand: 178 kilometer, aankomst omstreeks 17u15

Type: overgangsetappe

Lastigheid: ****

Een uitdagende etappe met een oversteek naar Slovenië en afsluitend met een finish bergop, maar officieel géén bergetappe. Vrijdagmiddag is het weer stevig klimmen geblazen voor de negentiende etappe in de Giro. De renners steken halfweg koers de grens over naar Slovenië om er de imposante Kolovrat te bedwingen. Terug in Italië wacht de slotklim naar bedevaartsoord Castelmonte. Kiest een avonturier de juiste vlucht of wordt het toch een steekspel tussen de klassementsmannen?

Met de loodzware en misschien wel beslissende bergetappe van zaterdag in gedachten, lijkt de kans klein dat de klassementsmannen vrijdag alles zullen geven. Al weet je maar nooit, zeker als een Mikel Landa de benen voelt kriebelen.

Toch lijkt de negentiende etappe een uitgelezen, laatste kans voor de avonturiers met klimmersbenen. Al zullen die niet te hoog in het klassement mogen staan van de roze trui. Bergkoning Koen Bouwman, Gijs Leemreize, Bauke Mollema, Thymen Arensman en misschien zelfs Mathieu van der Poel zullen proberen om in de juiste vlucht te geraken. Bouwman kan zelfs zijn bergtrui veiligstellen. Ook Lennard Kämna zit altijd goed mee en wat te denken van Alejandro Valverde? De veteraan van Movistar wil in zijn afscheidsjaar graag nog eens scoren in een grote ronde.

Blauwe Bouwman

Bouwman gaat proberen om zich te verzekeren van de eindzege in het bergklassement. De 28-jarige renner van Jumbo-Visma heeft de blauwe trui stevig om zijn schouders zitten en kan in de heuveletappe van Marano Lagunare naar Santuario Di Castelmonte de eerste plaats veiligstellen. Hij kondigde voor de start aan mee te willen zitten in een ontsnapping.

„Het belangrijkste voor vandaag is om zoveel mogelijk punten te verzamelen, om de blauwe trui veilig te stellen”, zei Bouwman. Hij voert het klassement aan met 218 punten, de Italiaan Giulio Ciccone staat op de tweede plaats met 103 punten. In de etappe van vrijdag zijn drie beklimmingen: eerst van de derde en de eerste categorie en daarna de slotklim naar Santuario Di Castelmonte van de tweede categorie. De wielrenners rijden ook een stukje door Slovenië.

„Ik heb de trui nog niet binnen, er zijn nog veel punten te verdienen”, zei Bouwman donderdag na de achttiende etappe. „Ik ga er alles aan doen om vrijdag in de ontsnapping mee te zitten.” Zaterdag staat nog een zware bergrit op het programma. De Giro eindigt zondag met een tijdrit in Verona.

Etappe 20: Belluno - Marmolada

Wanneer: zaterdag 28 mei, start om 12u15

Afstand: 168 kilometer, aankomst omstreeks 17u15

Type: bergetappe

Lastigheid: *****

De zesde bergetappe is een waardige afsluiter in de Dolomieten, met drie wel erg pittige beklimmingen: de Passo San Pellegrino, de Passo Pordoi en de Marmolada.

De rit begint in Belluno en neemt een korte omleiding over de vallei van de rivier de Piave via Sedico, Santa Giustina en Sospirolo alvorens aan het klimwerk te beginnen. De Passo di San Pellegrino heeft stijgingspercentages van meer dan 15% voorbij Falcade. De Passo Pordoi is de ’Cima Coppi’ van deze Giro 2022 of hoogste berg, met een passage op 2.239 meter hoogte. De allerlaatste klim van deze Giro is de Passo Fedaia (cat. 1), 14 kilometer lang waar de stijgingspercentages gestaag boven 10% blijven met een maximum van 18% in de laatste zes kilometer voorbij Malga Ciapela.

Etappe 21: Verona - Verona

Wanneer: zondag 29 mei, start eerste renner om 13u55

Afstand: 17,4 kilometer, aankomst laatste renner omstreeks 17u10

Type: individuele tijdrit

Lastigheid: ***

De Giro d’Italia 2022 eindigt met een tijdrit over 17,1 kilometer met start en finish in Verona. Het parcours heeft halverwege een klim met een stijgingspercentage van 5% en dan een afdaling van vier kilometer terug naar de stad, waar de streep ligt bij de prachtige Arena van Verona.