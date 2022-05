LIVE Giro d’Italia: Van der Poel vlucht weer, problemen Dumoulin

Bekijk ook: Mathieu van der Poel belooft nóg meer spektakel in tweede deel Giro

Etappe 14: Santena - Torino

Wanneer: zaterdag 21 mei, start om 13u

Afstand: 147 kilometer, aankomst omstreeks 17u15

Type: overgangsetappe

Lastigheid: ****

Een korte maar intense etappe, die de renners weinig tijd laat om op adem te komen. Het totale hoogteverschil van 3.000 meter is, vergeleken met de lengte van de etappe, een Alpenetappe waardig.

De openingskilometers van Santena tot aan de voet van de eerste klim zijn het enige vlakke stuk van de dag. De route gaat van Rivodora naar Superga en omvat twee plaatselijke ronden van 36,4 kilometer met beklimmingen naar Superga (cat.2 ) en de Colle della Maddalena (cat. 2). De eerste is vijf kilometer lang, met gemiddeld rond de 10% en een maximum van 14%. De laatste is veel korter maar slingert zich via een smalle weg door het bos, met zware stukken tot 20%. Een technische afdaling leidt dan in een rotvaart helemaal naar de finish.

Etappe 15: Rivarolo Canavese - Cogne

Wanneer: zondag 22 mei, start om 12u15

Afstand: 177 kilometer, aankomst omstreeks 17u15

Type: bergetappe

Lastigheid: ****

De tweede week wordt afgesloten met de derde bergetappe in de Piëmontese Alpen door de Valle d’Aosta. Aanvankelijk loopt de route door de Canavese en de Dora Baltea-vallei, helemaal tot aan Aosta. Vervolgens krijgt de renners drie lange opeenvolgende beklimmingen voorgeschoteld naar Pila (cat. 1), Verrogne (cat. 1) en Cogne (cat. 2). Deze beklimmingen van elk meer dan tien kilometer gaan over brede en goed geasfalteerde wegen, met een aantal haarspeldbochten ertussen. De twee eerste beklimmingen worden gevolgd door een snel lopende afdaling, met dezelfde kenmerken.

Op ruim 22 km wordt de scherpe slotklim aangevat met een lang stuk vals plat. De klim is een loper van gemiddeld 4,3% gemiddeld en pas in het slot het steilste stuk aan 11% om richting fininsh weer uit te vlakken naar lichtoplopend. Niet minder dan 46 van de laatste tachtig kilometer gaan bergop.

Maandag 23 mei: derde rustdag

Alvorens de loodzware slotweek aan te vatten, verhuist de hele karavaan naar oostelijke Alpen en kunnen de renners de benen toch voor één dagje wat laten rusten.

Etappe 16: Salo - Aprica

Wanneer: dinsdag 24 mei, start om 11u

Afstand: 202 kilometer, aankomst omstreeks 17u15

Type: bergetappe

Lastigheid: *****

Meteen na de laatste rustdag wacht de koninginnenrit door de Alpen, met meer dan 5.000 hoogtemeters. De etappe begint in Salo, aan de oevers van het Gardameer, maar gaat vrijwel meteen omhoog en voert het peloton over een lange klim (bijna 30 km) naar de 2.000 meter hoge Goletto di Cadino (cat. 1).

Na de afdaling richting Val Camonica gaat het meteen weer omhoog om in Edolo de legendarische Passo del Mortirolo (cat. 1) vanuit Monno te beklimmen. Drie kilometer voor de top wordt de weg smaller en krijgen we een stuk tot zelf 16%...

Eenmaal boven is het echter nog niet gedaan: er volgt een technische afdaling, die over een smalle (op sommige punten behoorlijk steile) weg naar Grosio leidt. Na een vlak stuk gaat het weer (even) fel omhoog richting Teglio: op een versmalde weg, met op sommige punten stijgingspercentages van opnieuw meer dan 15%. Na de afdaling richting Tresenda wacht de afsluitende beklimming van de Valico di Santa Cristina (cat. 1). Deze klim is breed en goed geasfalteerd in het eerste deel, maar versmalt zodra hij afbuigt naar de top en slingert zich in haarspeldbochten door het bos met nog ekele venijnige stukken.

De finish ligt echter niet op de top en de afdaling van de Valico di Santa Cristina is zeer technisch, over opnieuw smalle en steile wegen. De slotkilometer gaat uiteindelijk nog gestaag omhoog met zo’n 3% tot aan de finish.

Etappe 17: Ponte di Legno - Lavarone

Wanneer: woensdag 25 mei, start om 12u30

Afstand: 168 kilometer, aankomst omstreeks 17u15

Type: bergetappe

Lastigheid: ****

De vijfde bergetappe belooft een bijzondere rit te worden. De dag begint met de beklimming van de Passo del Tonale, gevolgd door 70 kilometer (!) afdaling door de Val di Sole en de Val di Non.

Na het oversteken van de Adige gaat het in de tweede koershelft weer omhoog naar Palù di Giovo om vervolgens door de Valle dei Mocheni richting de beklimmingen van de Passo del Vetriolo (cat. 1, gemiddeld 7%) en de zware Menador of Kaiserjägerstrasse (cat. 1, constant meer dan 10%) te trekken. De streep in Lavarone, na 168 km wedstrijd, ligt acht kilometer na de top van de laatste klim van de dag en met een lichtoplopende finish.

Etappe 18: Borgo Valsugana - Treviso

Wanneer: donderdag26 mei, start om 13u40

Afstand: 152 kilometer, aankomst omstreeks 17u15

Type: sprintersetappe

Lastigheid: *

In principe de laatste kans voor de sprinters, al weet je na bijna drie weken afzien natuurlijk nooit hoe het koersverloop zal zijn. Hoe dan ook moet er vandaag amper geklommen worden. De route verbindt de Valsugana en de Venetiaanse vlakte via de Scale di Primolano en de Muro di Ca’ del Poggio, de enige topografische belemmeringen van deze etappe, en leidt naar Treviso langs rechte en meestal brede wegen richting Treviso.

Etappe 19: Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte

Wanneer: vrijdag 27 mei, start om 12u10

Afstand: 178 kilometer, aankomst omstreeks 17u15

Type: overgangsetappe

Lastigheid: ****

Een uitdagende etappe met een oversteek naar Slovenië en afsluitend met een finish bergop, maar officieel géén bergetappe. De etappe begint in Marano Lagunare en loopt dwars door de laaglanden tot aan de heuvels rond Fagagna en Majano. Het parcours van de etappe doorkruist Buja, bereikt de Julische Vooralpen, loopt langs de Grotte di Villanova (een korte maar intense klim, cat. 3) en gaat over de Passo di Tanamea (cat. 3). De route komt Slovenië binnen via de Uccea-pas, die rechtstreeks naar Kobarid (Caporetto) leidt. Hier zal het peloton de Kolovrat beklimmen, met een stijging van bijna 10% gedurende tien kilometer (met een korte rustpauze halverwege de klim).

Na het passeren van de Passo Solarie leidt een lange vals-platte afdaling terug naar Italië, kronkelend door de bossen. Vanuit Cividale del Friuli begint het peloton aan de slotklim naar het Santuario van Castelmonte. Die laatste klim is circa zeven kilometer lang, met een korte afdaling na 2,5 kilometer. De steilste stukken (tot 13%) bevinden zich aan de voet van de klim, en wanneer de weg na een vlakke verpozing weer begint te stijgen. Naar de finish toe vlakte het weer af.

Etappe 20: Belluno - Marmolada

Wanneer: zaterdag 28 mei, start om 12u15

Afstand: 168 kilometer, aankomst omstreeks 17u15

Type: bergetappe

Lastigheid: *****

De zesde bergetappe is een waardige afsluiter in de Dolomieten, met drie wel erg pittige beklimmingen: de Passo San Pellegrino, de Passo Pordoi en de Marmolada.

De rit begint in Belluno en neemt een korte omleiding over de vallei van de rivier de Piave via Sedico, Santa Giustina en Sospirolo alvorens aan het klimwerk te beginnen. De Passo di San Pellegrino heeft stijgingspercentages van meer dan 15% voorbij Falcade. De Passo Pordoi is de ‘Cima Coppi’ van deze Giro 2022 of hoogste berg, met een passage op 2.239 meter hoogte. De allerlaatste klim van deze Giro is de Passo Fedaia (cat. 1), 14 kilometer lang waar de stijgingspercentages gestaag boven 10% blijven met een maximum van 18% in de laatste zes kilometer voorbij Malga Ciapela.

Etappe 21: Verona - Verona

Wanneer: zondag 29 mei, start eerste renner om 13u55

Afstand: 17,4 kilometer, aankomst laatste renner omstreeks 17u10

Type: individuele tijdrit

Lastigheid: ***

De Giro d’Italia 2022 eindigt met een tijdrit over 17,1 kilometer met start en finish in Verona. Het parcours heeft halverwege een klim met een stijgingspercentage van 5% en dan een afdaling van vier kilometer terug naar de stad, waar de streep ligt bij de prachtige Arena van Verona.