Uitslag en standen Giro: Hindley rijdt Carapaz uit roze trui

Wielrennen

Bouwman wint opnieuw Giro-rit en stelt historische bergtrui veilig

Koen Bouwman heeft opnieuw een etappe gewonnen in de Giro. In Santuario di Castelmonte kwam hij in een groep van vijf vluchters als eerst over de finish. Als eerste Nederlander ooit lijkt hij bovendien de bergtrui in de Giro d’Italia te gaan winnen. Als de 28-jarige klimmer zondag finisht in Verona,...