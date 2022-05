Uitslagen en standen: De Bondt verslaat medevluchters

Etappe 19: Marano Lagunare - Santuario di Castelmonte

Wanneer: vrijdag 27 mei, start om 12u10

Afstand: 178 kilometer, aankomst omstreeks 17u15

Type: overgangsetappe

Lastigheid: ****

Een uitdagende etappe met een oversteek naar Slovenië en afsluitend met een finish bergop, maar officieel géén bergetappe. De etappe begint in Marano Lagunare en loopt dwars door de laaglanden tot aan de heuvels rond Fagagna en Majano. Het parcours van de etappe doorkruist Buja, bereikt de Julische Vooralpen, loopt langs de Grotte di Villanova (een korte maar intense klim, cat. 3) en gaat over de Passo di Tanamea (cat. 3). De route komt Slovenië binnen via de Uccea-pas, die rechtstreeks naar Kobarid (Caporetto) leidt. Hier zal het peloton de Kolovrat beklimmen, met een stijging van bijna 10% gedurende tien kilometer (met een korte rustpauze halverwege de klim).

Na het passeren van de Passo Solarie leidt een lange vals-platte afdaling terug naar Italië, kronkelend door de bossen. Vanuit Cividale del Friuli begint het peloton aan de slotklim naar het Santuario van Castelmonte. Die laatste klim is circa zeven kilometer lang, met een korte afdaling na 2,5 kilometer. De steilste stukken (tot 13%) bevinden zich aan de voet van de klim, en wanneer de weg na een vlakke verpozing weer begint te stijgen. Naar de finish toe vlakte het weer af.

Etappe 20: Belluno - Marmolada

Wanneer: zaterdag 28 mei, start om 12u15

Afstand: 168 kilometer, aankomst omstreeks 17u15

Type: bergetappe

Lastigheid: *****

De zesde bergetappe is een waardige afsluiter in de Dolomieten, met drie wel erg pittige beklimmingen: de Passo San Pellegrino, de Passo Pordoi en de Marmolada.

De rit begint in Belluno en neemt een korte omleiding over de vallei van de rivier de Piave via Sedico, Santa Giustina en Sospirolo alvorens aan het klimwerk te beginnen. De Passo di San Pellegrino heeft stijgingspercentages van meer dan 15% voorbij Falcade. De Passo Pordoi is de ‘Cima Coppi’ van deze Giro 2022 of hoogste berg, met een passage op 2.239 meter hoogte. De allerlaatste klim van deze Giro is de Passo Fedaia (cat. 1), 14 kilometer lang waar de stijgingspercentages gestaag boven 10% blijven met een maximum van 18% in de laatste zes kilometer voorbij Malga Ciapela.

Etappe 21: Verona - Verona

Wanneer: zondag 29 mei, start eerste renner om 13u55

Afstand: 17,4 kilometer, aankomst laatste renner omstreeks 17u10

Type: individuele tijdrit

Lastigheid: ***

De Giro d’Italia 2022 eindigt met een tijdrit over 17,1 kilometer met start en finish in Verona. Het parcours heeft halverwege een klim met een stijgingspercentage van 5% en dan een afdaling van vier kilometer terug naar de stad, waar de streep ligt bij de prachtige Arena van Verona.