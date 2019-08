’FC Antwerp is een soort vechtmachine’

Vlaar en Wuytens waren zondag nog te geblesseerd om met AZ tegen FC Groningen te spelen. „Maar ze hebben maandag al op het trainingsveld gestaan”, zei Slot. „Als ze kunnen starten dan kan Teun Koopmeiners weer op het middenveld spelen.”

AZ wijkt voor het ’thuisduel’ met Antwerp uit naar Enschede omdat het eigen stadion met het ingestorte dak nog niet beschikbaar is en burgemeester Pauline Krikke van Den Haag bang was voor rellen tussen verschillende supportersgroepen. „Antwerp speelt volgende week ook niet in het eigen stadion maar in Brussel”, zei Slot. „Dus beide ploegen hebben geen voordeel of nadeel.”

Volgens Slot staat AZ voor een zware opdracht. „Antwerp heeft Viktoria Plzen uitgeschakeld en die ploeg speelde nog in de voorronde van de Champions League. Ze spelen met oudere jongens, het is ook een soort vechtmachine. Ze hebben ook Afrikaanse spelers, er zit ook wel eens zo’n tackel tussen.”