Paulo Dybala op de weg terug van corona: ’Het was vrij heftig’

„Het is enkele dagen vrij heftig geweest, maar langzaam maar zeker ga ik me beter voelen”, zegt de Argentijnse aanvaller. „Vanaf nu ga ik weer proberen te bewegen en misschien een klein beetje te trainen. Hopelijk zijn de symptomen definitief voorbij.”

Dybala zei dat het ook met zijn vriendin, eveneens besmet met het coronavirus, de goede kant op ging. „We hebben een paar dagen heeft veel last van onze spieren gehad en kregen veel last van benauwdheid als we probeerden iets te doen.”

In de afgelopen weken werden officieel 16 spelers uit de topcompetitie Serie A van Italië besmet. Of het voetbalseizoen in het land nog wordt hervat is zeer de vraag.

Ook Hudson-Odoi hersteld

Callum Hudson-Odoi van Chelsea, van wie eerder bekend werd dat hij was besmet met het coronavirus, is volledig hersteld. Dat heeft trainer Frank Lampard van de club uit de Premier League gezegd.

„Ik heb hem gesproken en hij is weer helemaal de oude”, zegt Lampard. „We zijn ongelooflijk blij. Gelukkig is de ziekte voor hem niet al te ingrijpend geweest.”

De 19-jarige Hudson-Odoi was half maart een van de eerste spelers uit de Engelse topklasse van wie bekend werd dat hij was besmet. Zijn ploeggenoten gingen vervolgens ook in afzondering.