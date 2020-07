Buitenlands voetbal: Peter Bosz in Duitse bekerfinale en stadsderby voor Matthijs de Ligt

De nodige Nederlanders staan mogelijk weer binnen de lijnen tijdens duels uit de Premier League, Serie A, La Liga en de Duitse bekerfinale.

Premier League

Het startsein komt vanuit Engeland, met een kraker uit de onderste regionen van de Premier League. Hekkensluiter Norwich, waar Tim Krul onder de lat staat, zit in diepe degradatiezorgen. The Canaries staan stijf onderaan en staan zeven punten onder de degradatiestreep. De nummer laatst krijgt Brighton op bezoek, waar Davy Pröpper zijn brood verdient. Echt veilig is de club nog niet, maar de problemen zijn minder groot aan de Britse zuidkust.

Vervolgens is het de beurt aan Patrick van Aanholt en Jaïro Riedewald, die met Crystal Palace een uitwedstrijd spelen tegen nummer drie Leicester City. De twee Nederlanders bevinden zich in het niemandsland van de Premier League. Gesprekken over degradatie of Europees voetbal zijn niet van toepassing voor de club uit Londen.

Ook Bournemouth krijgt regelmatig bezoek van het degradatiespook. De club van Nathan Aké en Arnaut Danjuma Groeneveld staat negentiende. De veilige haven ligt binnen handbereik, maar punten verzamelen op Old Trafford bij een Manchester United in vorm zal lastig worden voor The Cherries.

De voetbalavond wordt in Engeland afgesloten met een wedstrijd tussen Chelsea en Watford. Bij de Watford staat Daryl Janmaat onder contract, maar de rechtsback is nog aan het herstellen van een blessure.

Programma zaterdag Premier League

13.30 uur: Norwich - Brighton

16.00 uur: Leicester - Crystal Palace

16.00 uur: Manchester United - Bournemouth

18.30 uur: Wolverhampton - Arsenal

21.00 uur: Chelsea - Watford

Serie A

Op de zaterdag komen de twee titelkandidaten Juventus en Lazio Roma in actie. Bij Juve kan Matthijs de Ligt sinds de herstart van de Serie A weer rekenen op een vaste basisplaats. De centrale verdediger is sterk uit de coronapauze gekomen, zo blijkt ook uit de lovende woorden van de Italiaanse media. De Oude Dame, dat stadsgenoot Torino op bezoek krijgt, staat bovenaan de ranglijst en heeft vier punten voorsprong op de Romeinen.

Matthijs de Ligt in actie met Juventus. Ⓒ ANP/HH

Lazio staat de kraker tegen AC Milan te wachten. Het loopt nog niet allemaal even soepel voor de club uit de hoofdstad sinds de herstart van de Italiaanse topcompetitie, met twee zwaarbevochten zeges (Fiorentina, 2-1 en Torino, 1-2) en één nederlaag (Atalanta, 3-2). Het is voor Djavan Anderson te hopen dat hij net zoals in de laatste twee wedstrijden weer mag invallen bij Lazio. Bobby Adekanye zit nog in de ziekenboeg en Ricardo Kishna zit sinds 1 juli niet meer bij de selectie van Lazio.

Programma zaterdag Serie A

17.15 uur: Juventus - Torino

19.30 uur: Sassuolo - Lecce

21.45 uur: Lazio Roma - AC Milan

DFB-Pokal

De landstitel in de Bundesliga is al vergeven en voor de achtste keer op rij ging deze naar Bayern München. De competitie is ten einde, maar er wordt in Duitsland nog gestreden om een andere hoofdprijs: de beker.

In de finale staat kersverse landskampioen Bayern München, met Joshua Zirkzee, tegenover het Leverkusen van trainer Peter Bosz en vleugelverdediger Daley Sinkgraven. Het zal een lastig karwei worden voor Leverkusen, aangezien de laatste wedstrijd tegen Der Rekordmeister met 4-2 verloren ging. Bij winst pakt Bosz zijn eerste hoofdprijs als trainer sinds sinds 2005, toen hij met Heracles kampioen werd van de Eerste Divisie (nu: Keuken Kampioen Divisie).

20.00uur: Bayer Leverkusen - Bayern München

La Liga

In de Spaanse topcompetitie neemt Jasper Cillessen met Valencia de avondwedstrijd voor zijn rekening. Los Che zal niet met al te veel zelfvertrouwen af reizen naar Granada.

Sinds de herstart van La Liga heeft Valencia uit zes duels slechts vier punten gepakt. Er werd gewonnen van Osasuna (2-0) en gelijkgespeeld tegen stadsgenoot Levante (1-1). Tegen Real Madrid (3-0), Eibar (1-0), Villareal (2-0) en Athletic Bilbao (0-2) moest de ploeg van Cillessen een nederlaag slikken. De slechte resultaten en ’het verliezen van de kleedkamer’ hebben ervoor gezorgd dat trainer Albert Celades zijn spullen kon pakken. Europees voetbal raakt ook steeds verder uit zicht voor Valencia.

Programma zaterdag La Liga

17.00 uur: Celta de Vigo - Real Betis

19.30 uur: Real Valladolid - Deportivo Alavés

22.00 uur: Granada - Valencia

