Vliegt Mark van Bommel met VfL Wolfsburg alsnog uit beker door pijnlijke blunder?

Reden: Van Bommel maakte in totaal zes spelerswissels. In de 102e minuut bracht hij eerst Sebastiaan Bornauw voor Maxence Lacroix, daarna Admir Mehmedi voor Max Philipp. De Mehmedi-vervanging was er waarschijnlijk één te veel.

Dit is ook Münster-manager Peter Niemeyer (37) ter ore gekomen: „Ja, we zijn ons ervan bewust dat Wolfsburg zes keer heeft gewisseld. We bespreken dit intern en beslissen of en hoe we hiertegen actie kunnen ondernemen.”

EK-regeling niet van toepassing

In Artikel 31 van de regels van de DFB Pokal zou staan: „Vijf spelers kunnen tijdens het spel worden uitgewisseld. Extra vervanging in wedstrijden met extra verlenging is niet toegestaan.” Op het EK was het nog anders: bij wedstrijden met verlengingen kon een zesde speler worden gewisseld.

Heeft Van Bommel gedacht dat de EK-regeling ook in de beker van toepassing was? De Nederlander vertelde BILD dat hij bij de vierde official had nagevraagd of hij de zesde wijziging kon doorvoeren: „Ik heb er met hem over gesproken.” Volgens BILD heeft scheidsrechter Christian Dingert de wijziging in het wedstrijdverslag opgemerkt. Hij wilde niets zeggen.

Officieel wilde Wolfsburg zondag geen commentaar geven. Volgens de Duitse sportkrant wachten ze tot Münster protesteert.

Sowieso ontsnapt Van Bommel aan bekerblamage

Van Bommel ontsnapte sowieso bij zijn officiële debuut als hoofdtrainer van VfL Wolfsburg aan een blamage in de DFB Pokal. Tegen vierdeklasser SC Preußen Münster ontsnapte het vlak voor tijd aan een nederlaag om vervolgens via verlenging de volgende ronde te bereiken. Wout Weghorst forceerde de beslissing.

Met Weghorst in de basis ging het een kwartier voor tijd mis voor de nummer vier van het voorbije Bundesliga-seizoen. Uit een hoekschop tekende Marcel Hoffmeier voor de openingstreffer. Kansen had Wolfsburg echter genoeg en vlak voor tijd kwam dan ook de verdiende gelijkmaker op het scorebord via Josip Brekalo.

In de verlenging trok de Bundesliga-club de wedstrijd naar zich toe via een treffer van Weghorst. Het betekende de 64e treffer van spits voor de Duitse club in zijn 121e duel. Ridle Baku besliste het duel definitief in de 120e minuut: 1-3.

Frankfurt uitgeschakeld

Eintracht Frankfurt kende een dramatisch start van het seizoen. Tegen Waldhof Mannhein - uitkomend op het derde niveau van Duitsland - ging het met 2-0 onderuit.