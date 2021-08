Wout Weghorst voorkomt bekerblamage VfL Wolfsburg bij debuut Mark van Bommel

Met Weghorst in de basis ging het een kwartier voor tijd mis voor de nummer vier van het voorbije Bundesliga-seizoen. Uit een hoekschop tekende Marcel Hoffmeier voor de openingstreffer. Kansen had Wolfsburg echter genoeg en vlak voor tijd kwam dan ook de verdiende gelijkmaker op het scorebord via Josip Brekalo.

In de verlenging trok de Bundesliga-club de wedstrijd naar zich toe via een treffer van Weghorst. Het betekende de 64e treffer van spits voor de Duitse club in zijn 121e duel. Ridle Baku besliste het duel definitief in de 120e minuut: 1-3.

Frankfurt uitgeschakeld

Eintracht Frankfurt kende een dramatisch start van het seizoen. Tegen Waldhof Mannhein - uitkomend op het derde niveau van Duitsland - ging het met 2-0 onderuit.