Djokovic na horrorperiode in Australië: hoop op een betere ontvangst

Down Under werd zijn visum geweigerd en werd hij het land uitgezet omdat hij zich niet wilde laten vaccineren tegen corona. Hij kon daardoor de Australian Open op zijn buik schrijven. „Ik startte altijd sterk in Australië, ik speel daar enorm graag.” Djokovic werd door zijn houding tegenover een vaccinatie ook geweerd van een aantal Amerikaanse toernooien, en zegde daardoor zelf af voor de US Open.

Een van de grootsten aller tijden

Hij krijgt steun van de Australiër Nick Kyrgios, die er ook bij was in Dubai. „Novak zou altijd moeten spelen in elk groot toernooi. Hij is een van de grootsten aller tijden. Zolang hij speelt, hebben we hem nodig op dit soort toernooien. Als ik een toernooi win en ik heb het niet moeten opnemen tegen Novak, dan is dat niet echt een volwaardig toernooi.”

Djokovic zag dit seizoen Roger Federer op zijn 40e met tennispensioen gaan en Rafael Nadal op z’n 36e wel nog grandslamtoernooien winnen maar ook vaak geblesseerd aan de kant staan. Kortom, zijn twee voornaamste uitdagers als het aankomt op het aantal gewonnen grandslamtoernooien.

Djokovic (35) kan zijn tiende Australian Open winnen en Nadal evenaren met 22 grandslamtoernooien. Djokovic: „Ik wil zelf zolang als mogelijk doorgaan, een leeftijd wil ik er niet op plakken. Ik kan op dit ogenblik niet klagen. Zolang ik titels kan winnen en gemotiveerd ben, ga ik door.”