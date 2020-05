Utah Jazz meldt overlijden oud-coach Sloan

Jerry Sloan kijkt toe in de finale van de NBA tussen de Chciaco Bulls van Michael Jordan en zijn Utha Jazz. Ⓒ Reuters

NEW YORK - Basketballegende Jerry Sloan is vrijdag op 78-jarige leeftijd overleden. Dat meldde zijn voormalige club Utah Jazz. Sloan was al enkele jaren ziek. Hij had parkinson en een vorm van dementie.