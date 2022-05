Olympisch zeiler Heiner stort zich op miljoenenproject

De SailGP is momenteel bezig aan het derde seizoen. „De bedoeling van dit event is dat de beste zeilers in de snelst beschikbare boten hun land vertegenwoordigen”, vertelt Heiner. „Het gaat keihard, er zijn veel crashes, het wordt geweldig in beeld gebracht en de Grand Prixs worden gehouden op de gaafste zeilplekken ter wereld. De organisatie pompt er heel veel geld in om er een vooraanstaand circuit van te maken. Wij vinden dat Nederland hier ook bij moet zijn.”

Alle landen varen in dezelfde F50-catamarans. Iedere boot heeft zes zeilers aan boord. Samen met de andere Nederlandse grootheden uit zijn sport is Heiner de komende maanden druk bezig om het vereiste miljoenenbudget rond te krijgen. „Dat wordt een flinke uitdaging, maar wij zien dit als een uitzonderlijke kans om de zeilsport naar het grote Nederlandse publiek te krijgen.”

Olympische jaren

Het olympisch zeilen zit er dus op voor Heiner. Daarin veroverde hij onder meer goud, zilver en brons op WK’s. Vijf jaar geleden maakte hij de overstap van de Laser- naar de Finn-klasse. Op de afgelopen Zomerspelen in Japan eindigde hij daarin als vierde. „Daar waar het WK-goud in de Laser mijn hoogtepunt was, vormden de Spelen van Tokio een dieptepunt”, bekent Heiner. „Tot aan de laatste boei had ik daar het brons in handen, maar in de medalrace was ik te afhankelijk van anderen. Daar baal ik nog dagelijks van. Anderzijds kijk ik terug op een geweldige tijd als olympisch zeiler en ik heb ontzettend veel zin in mijn nieuwe hoofdstuk.”