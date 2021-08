Chef de mission Pieter van den Hoogenband genoot extra van overwonnen tegenslagen

„Ik wil er niet één uit halen, maar wat mij betreft zit de kracht in de anekdotes; bijvoorbeeld sporters die op weg naar goud ook hebben geïncasseerd. Neem Kimmann, die door een onoplettende official een blessure opliep”, aldus Van den Hoogenband.

„Wat ik mooi vond is dat hij niet meteen met zichzelf bezig was, maar in een split second bedacht hoe het met de official zou gaan en hem zijn hulp aanbood. En tijdens het interview na afloop stond hij te juichen voor Merel Smulders, die weer een verhaal had omdat haar zusje Laura was uitgeschakeld.”

Hart gestolen

Oud-zwemmer Van den Hoogenband zei ook dat Arno Kamminga „mijn hart heeft gestolen” en dat hij „intens had genoten” van de verrichtingen van de schoolslagspecialist, die twee zilveren medailles veroverde.

Volgens Van den Hoogenband was het ook „absoluut genieten geblazen” van de laatste dagen van het atletiektoernooi. De Nederlandse atletiekafvaardiging verbaasde door liefst acht medailles binnen te halen. Daarmee waren de atleten verantwoordelijk voor bijna een kwart van de medailles: 36.

„De atletiekploeg heeft een heel belangrijke rol gespeeld in het geheel en de laatste dagen heb ik enorm genoten. Ze hadden echt de mindset om hier een topprestatie neer te zetten en waren bezig om hier te excelleren en records te lopen”, aldus de chef de mission. „Dit is het resultaat van jarenlang hard werken en een goede visie; goede coaches koppelen aan getalenteerde sporters. En het werkt aanstekelijk; jullie hebben vast en zeker de estafettedames gezien die het hebben gevierd met de heren. En ook Sifan Hassan heeft daar een rol in gespeeld. Het doet me goed dat ze elkaar het succes gunnen.”

De keerzijde van de medaille

Toch haalde Van den Hoogenband ook een aantal trieste gevallen aan, zoals skateboardster Candy Jacobs, die vanwege een coronabesmetting niet kon deelnemen. „Dat heeft me echt verdrietig gemaakt; de pijn die een sportvrouw ervoer die hier had willen excelleren”, aldus Van den Hoogenband.

„Net als dat ik geraakt was door de omstandigheden in het verschrikkelijke quarantainehotel. We hebben geprobeerd degenen die daar zaten te helpen met goede voeding en aandacht. En het geval Laurine van Riessen. Ik heb net nog even met haar geappt en gelukkig gaat het goed met haar. Maar dat zijn de mindere kanten van de afgelopen weken.”

Van den Hoogenband troost Ferry Weertman na zijn olympische race. Ⓒ ANP/HH

Van Riessen kan maandag niet met haar collega’s terugreizen naar Nederland. De baanwielrenster ligt na een val, donderdag op het onderdeel keirin, in het ziekenhuis. Ze brak onder meer enkele ribben en een sleutelbeen.

Slotceremonie

Omdat de meeste sporters Tokio al hebben verlaten, gaat TeamNL met een kleine afvaardiging naar het Olympisch Stadion voor de sluitingsceremonie van de Spelen. Abdi Nageeye krijgt tijdens de sluiting de zilveren medaille die hij eerder op de dag in Sapporo behaalde op de marathon. Sifan Hassan, winnares van het goud op de 5000 en 10.000 meter en brons op de 1500 meter, draagt de Nederlandse vlag.

Bekijk ook: Gouden dubbel voor Sifan Hassan na zege op olympische tien kilometer

„We gaan met zoveel mogelijk mensen naar het stadion”, zei Van den Hoogenband tijdens zijn afsluitende persconferentie, die digitaal werd gehouden. „Sifan verdient onze maximale steun en Abdi ook. Het is ook fijn om deze ceremonie mee te mogen maken met alle mensen die zich hier helemaal kapot hebben gewerkt voor de sporters.” De afvaardiging zal vooral bestaan uit begeleiders.

Van den Hoogenband juicht de hockeyvrouwen toe. Ⓒ ANP/HH

Boksster Nouchka Fontijn, die brons pakte in de klasse tot 75 kilogram, is als een van de weinige sporters nog in Tokio en loopt wel mee. De marathonloopsters Andrea Deelstra en Jill Holterman zijn vanuit Sapporo weer naar de Japanse hoofdstad gekomen en maken eveneens deel uit van de Nederlandse afvaardiging.

De baanwielrenners halen het niet. Zij zitten nog in Izu, een stad op zo’n 2,5 uur rijden van Tokio, waar zondag het baantoernooi werd afgesloten. Tweevoudig olympisch kampioen Harrie Lavreysen en de anderen komen maandagochtend vroeg naar Tokio om met het overgebleven deel van TeamNL terug te vliegen naar Amsterdam.

Naar Parijs?

Van den Hoogenband gaat de komende periode nadenken of hij door wil gaan als chef de mission van de Nederlandse sportploeg. De 43-jarige Van den Hoogenband fungeerde in Tokio voor het eerst als chef de mission van TeamNL op de Olympische Spelen, nadat hij die functie eerder twee keer had bekleed bij het Youth Olympic Festival en ook bij de Europese Spelen.

„Toen ik hieraan begon, heb ik de intentie uitgesproken om het ook in Parijs te doen”, zei Van den Hoogenband over de Spelen van 2024. „Er werd in mij geïnvesteerd, ik heb een mooi netwerk mogen opbouwen. Maar het is niet aan mij. Ik denk dat sporters en coaches heel goed kunnen presteren, met of zonder mijn aanwezigheid. We gaan de zaken goed evalueren. Ik ga het ook bespreken met mijn gezin, want daar heeft het ook impact op.”