Feyenoord bijt tanden stuk op SC Heerenveen

Een sombrero kon met deze temperaturen natuurlijk geen kwaad, al had Feyenoord het geluk dat het als laatste op de zaterdagavond mocht aantreden. Toch was de temperatuur bij aanvang om 21.00 uur in De Kuip nog 29,5 graden en dat is meestal niet het weer dat de spelers van Feyenoord willen hebben bij het afjagen van een tegenstander. De intensiteit die ze van Arne Slot in hun spel moeten leggen is enorm.

Puike reddingen

Maar dat weerhield de Rotterdammers er niet van om met dezelfde slagvaardigheid en ijver te starten als het succesteam dat de coach vorig seizoen neerzette. Sterker nog, de eerste vier minuten waren sensationeel, met drie puike reddingen van Heerenveen-doelman Noppert en een bal op de lat.

In de stijf uitverkochte Kuip stond iedereen meteen op de banken. De gemoedstoestand van de supporters is door alle activiteiten op de transfermarkt al flink in de goede richting gegaan en als de vervangers van het legertje spelers dat is vertrokken dan zoveel ambitie uitstralen slaat dat doorgaans gauw over naar de tribunes. Maar de Pool Sebastian Szymanski, de Deen Jacob Rasmussen en Quinten Timber kregen de bal nog niet langs Noppert.

De Noor Marcus Pedersen, die andermaal als linksback werd geposteerd en Javairo Dilrosun waren ook dicht bij een doelpunt, waarna Noppert met zijn verdedigers ook nog een cadeautje aan Feyenoords spits Danilo gaven. Die kwam een teenlengte tekort om de bal volledig te ontfutselen aan de Friese doelman. Oud-Feyenoorder Kees van Wonderen, die nu het roer in handen heeft bij Heerenveen, moet op de reservebank een flashback hebben gehad van dezelfde situatie die Erik ten Hag een paar uur voor de wedstrijd meemaakte tegen Brentford. In Engeland zag Ten Hag zijn verdedigers precies zo stuntelen en daar kostte het ze een tegentreffer.

Aardige kluif

Slot had vooraf al benadrukt dat zijn ploeg een aardige kluif aan Heerenveen zou krijgen, omdat Van Wonderen in zijn ogen een meester in het neerzetten van een sterke organisatie is en al zijn teams weinig tegengoals incasseren. Dat bleek ook wel, want na de sterke openingsfase moest de thuisclub puzzelen om door het blok van vijf verdedigers, met drie middenvelders ervoor, te worstelen.

Na een uur moest er iets gebeuren en dus haalde Slot zijn vleugelspits Patrik Walemark naar de kant, omdat die niet genoeg rendement had. Oussama Idrissi, die een trainingsachterstand had toen hij binnenkwam, moest het in het laatste half uurtje proberen te forceren. maar ook Orkun Kökcü werd toegevoegd aan het middenveld, op de plek van Szymanski. Kökcü moest de ploeg voorzien van meer creativiteit.

Santiago Gimenez maakt zijn eerste minuten voor Feyenoord. Ⓒ ANP/HH

Feyenoord creëerde wel een fors overwicht, maar een kwartier voor tijd was de Senegales/Zweedse spits Amin Sarr de man die de grootste kans van de hele tweede helft kreeg. In de counter verraste hij de Feyenoord-defensie met een knal bij de eerste paal, die door Justin Bijlow ternauwernood kon worden geblokkeerd met de voet.

Gimenez

Wat in de slotfase nog restte was het op tafel leggen van de Mexicaanse menukaart. Hot & spicy kwam hij erin, Santiago Gimenez, en dat zorgde bij het Legioen voor een ongekend enthousiasme. Bijna had hij zich in de 95e minuut onsterfelijk gemaakt, maar de spits gleed, ondanks dat hij er vol voor ging, de uitstekende voorzet van Dilrosun over het doel van Noppert.

