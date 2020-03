Schaker Giri in Rusland: ’Na elke partij worden er handen geschud’

Anish Giri Ⓒ ANP

JEKATERINENBURG - Hij wordt twee keer per dag medisch getest, komt amper buiten en doet in zijn vrije tijd aan yoga. Anish Giri (25) is uiterst voorzichtig, maar de Nederlandse schaker neemt momenteel wel deel aan het kandidatentoernooi in het Russische Jekaterinenburg. Samen met zeven andere grootmeesters maakt hij de komende weken uit wie wereldkampioen Magnus Carlsen mag uitdagen voor een WK-match. „Niemand hier voelt zich helemaal honderd procent.”