Topvoetballer verkleed als sneeuwpop crasht met peperdure bolide

De 29-jarige voetbaler crashte in Zuid-Londen met zijn peperdure bolide in de tuin van iemand anders. Antonio verliet de Lamborghini Huracan (waarde 250.000 euro) zonder zelf gewond te zijn geraakt. Opvallend detail: hij was verkleed als sneeuwpop.

Behalve Antonio kwam ook iedereen in de omgeving er zonder kleerscheuren vanaf. Hoe het ongeluk kon gebeuren, is nog niet duidelijk. Donderdag verscheen Antonio gewoon weer op het veld met West Ham. In de Premier League leed hij met zijn club een 2-1 nederlaag op bezoek bij Crystal Palace.