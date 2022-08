Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Badmintonner Axelsen overtuigend voor tweede keer wereldkampioen

12.12 uur: De Deense badmintonner Viktor Axelsen is in Tokio voor de tweede keer wereldkampioen geworden. De olympisch kampioen en nummer 1 van de wereld was in de finale duidelijk te sterk voor het Thaise talent Kunlavut Vitidsarn: 21-5 21-16. Eerder won Axelsen in 2017 de wereldtitel.

De 28-jarige Deen verloor dit jaar maar één partij in het enkelspel en stond dit toernooi in Japan geen game af. Nederlander Mark Caljouw verloor in de tweede ronde met 21-19 21-10 van de wereldkampioen.

Van Rouwendaal wint 10 km bij wereldbeker in Canada

11.44 uur: Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft in het Canadese Lac-Mégantic haar eerste wereldbekerzege van dit jaar geboekt. Op de 10 kilometer in het open water was de 28-jarige Nederlandse ruim een halve minuut sneller dan de Italiaanse Ginevra Taddeucci. Olympisch kampioene Ana Marcela Cunha pakte het brons. Op deze afstand eindigde Van Rouwendaal vorige week op de EK als vierde.

Europees goud pakte ze wel op de 5 kilometer, net als in juni de wereldtitel op de 10 kilometer in Boedapest. Bij twee eerdere wereldbekerwedstrijden dit jaar, in Portugal en Frankrijk, eindigde Van Rouwendaal als tweede.

Mannarino met zege Winston-Salem richting Brouwer op US Open

09.55 uur: Adrian Mannarino heeft als eerste Fransman het ATP-toernooi van Winston-Salem gewonnen. De 34-jarige tennisser, die in de voorgaande ronde Botic van de Zandschulp had verslagen, was in de finale na 1 uur en 44 minuten in twee sets te sterk voor Laslo Djere uit Servië (7-6 (1) 6-4). Zo gaat de linkshandige speler met vertrouwen richting de US Open, waar hij dinsdag Gijs Brouwer treft. De Nederlander plaatste zich via de kwalificaties voor het eerst voor het hoofdtoernooi van een grand slam.