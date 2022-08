Waterpolosters winnen op EK ruim van Hongarije

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden belicht.

Waterpolosters overklassen Hongarije op EK en boeken tweede zege

20.14 uur: De Nederlandse waterpolosters hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het EK in Split op overtuigende wijze gewonnen. De ploeg van bondscoach Evangelos Doudesis versloeg Hongarije met 13-4 (3-1 3-2 4-0 3-1). Oranje was het toernooi in Kroatië zaterdag begonnen met een royale zege op het gastland (22-6).

Eind juni verloren de waterpolosters op het WK in Boedapest in de halve finales met 13-12 van de Hongaarse vrouwen. Hongarije moest het in de finale afleggen tegen de Verenigde Staten, Nederland pakte brons op het WK door Italië te verslaan.

Op het EK ontbreken een paar topspeelsters bij Hongarije, dat het toernooi begon met een nederlaag tegen Griekenland (8-9). Nederland overklaste de Hongaarse ploeg op alle fronten. Dankzij twee doelpunten van Simone van de Kraats nam Oranje al snel afstand. De ploeg van Doudesis nam pas in het laatste kwart wat gas terug.

Golfers Luiten, Van Driel en Huizing alle drie 23e in Zwitserland

18.22 uur: Golfers Joost Luiten, Darius van Driel en Daan Huizing zijn alle drie op de gedeelde 23e plaats geëindigd op de Omega European Masters in Zwitserland. De 31-jarige Huizing eindigde sterk met een ronde van 65 slagen, Luiten (36) en Van Driel (33) hadden 70 slagen, het baangemiddelde, nodig. Het drietal kwam uit op een score van -10.

Luiten noteerde op de zevende hole een eagle, maar sloeg ook liefst vijf bogeys. Op de eerste drie dagen had hij in totaal slechts drie bogeys geslagen. Van Driel kwam op de slotdag tot drie birdies en drie bogeys, terwijl Huizing liefst zeven birdies sloeg (tegenover twee bogeys). Wil Besseling (36) werd gedeeld 55e met een score van -5

De titel ging in Crans Montana naar de Zuid-Afrikaan Thriston Lawrence. Hij rekende in een play-off af met de Engelsman Matt Wallace, die op de eerste hole van de play-offs vijf slagen nodig had. Lawrence had aan vier slagen voldoende.

De 25-jarige Lawrence legde donderdag de basis voor de eindzege met een score van 62 slagen.

Mountainbiker Schurter voor tiende keer wereldkampioen

16.50 uur: Nino Schurter heeft in het Franse Les Gets opnieuw bewezen een fenomeen te zijn in het mountainbiken. De 36-jarige Zwitser veroverde voor de tiende keer de wereldtitel op het onderdeel crosscountry.

Schurter reed lang vooruit met de Spanjaard David Valero Serrano, de Italiaan Luca Braidot en olympisch kampioen Tom Pidcock uit Groot-Brittannië. In de voorlaatste ronde versnelde hij en alleen Valero Serrano kon nog volgen. De winnaar van het brons op de Spelen van Tokio pakte nu het zilver. Pidcock raakte door een val en materiaalproblemen verder achterop waardoor Braidot in Les Gets het brons kon pakken.

Schurter was ook de olympisch kampioen van Rio 2016, vorig jaar bleef hij in Tokio net naast het podium. Nu was hij wel weer succesvol. „Het was vandaag een zware koers waarin ik heb geprobeerd mijn concurrenten onder druk te zetten zodat ze fouten gingen maken”, vertelde de Zwitser, die in Les Gets in 2004 al wereldkampioen bij de junioren werd. „Het is een speciale plaats voor mij. Ik kan niet geloven dat het me weer gelukt is.”

Vierde titel voor Ferrand-Prévot

14.51 uur: Pauline Ferrand-Prévot heeft voor de vierde keer de wereldtitel mountainbiken op het onderdeel crosscountry veroverd. De 30-jarige Française was in Les Gets een klasse apart en reed vrijwel de hele wedstrijd alleen voorop. Het zilver was voor de Zwitserse olympisch kampioene Jolanda Neff, die ruim anderhalve minuut toegaf.

De Amerikaanse Haley Batten bereikte als derde de finish. Anne Terpstra, vorig jaar tweede op het WK achter de Britse Evie Richards, moest in Les Gets genoegen nemen met de zesde plaats. Ze kwam ruim 4 minuten na Ferrand-Prévot binnen.

Ferrand-Prévot was in 2015 regerend wereldkampioen in drie disciplines: in het mountainbiken, het veldrijden en op de weg. Haar andere wereldtitels op de mountainbike behaalde ze in 2019 en 2020.

Badmintonner Axelsen overtuigend voor tweede keer wereldkampioen

12.12 uur: De Deense badmintonner Viktor Axelsen is in Tokio voor de tweede keer wereldkampioen geworden. De olympisch kampioen en nummer 1 van de wereld was in de finale duidelijk te sterk voor het Thaise talent Kunlavut Vitidsarn: 21-5 21-16. Eerder won Axelsen in 2017 de wereldtitel.

De 28-jarige Deen verloor dit jaar maar één partij in het enkelspel en stond dit toernooi in Japan geen game af. Nederlander Mark Caljouw verloor in de tweede ronde met 21-19 21-10 van de wereldkampioen.

Bij de vrouwen prolongeerde Akane Yamaguchi voor eigen publiek haar wereldtitel. In de finale won de 25-jarige Japanse met 21-12 10-21 21-14 van Chen Yufei uit China.

Van Rouwendaal wint 10 km bij wereldbeker in Canada

11.44 uur: Zwemster Sharon van Rouwendaal heeft in het Canadese Lac-Mégantic haar eerste wereldbekerzege van dit jaar geboekt. Op de 10 kilometer in het open water was de 28-jarige Nederlandse ruim een halve minuut sneller dan de Italiaanse Ginevra Taddeucci. Olympisch kampioene Ana Marcela Cunha pakte het brons. Op deze afstand eindigde Van Rouwendaal vorige week op de EK als vierde.

Europees goud pakte ze wel op de 5 kilometer, net als in juni de wereldtitel op de 10 kilometer in Boedapest. Bij twee eerdere wereldbekerwedstrijden dit jaar, in Portugal en Frankrijk, eindigde Van Rouwendaal als tweede.

Mannarino met zege Winston-Salem richting Brouwer op US Open

09.55 uur: Adrian Mannarino heeft als eerste Fransman het ATP-toernooi van Winston-Salem gewonnen. De 34-jarige tennisser, die in de voorgaande ronde Botic van de Zandschulp had verslagen, was in de finale na 1 uur en 44 minuten in twee sets te sterk voor Laslo Djere uit Servië (7-6 (1) 6-4). Zo gaat de linkshandige speler met vertrouwen richting de US Open, waar hij dinsdag Gijs Brouwer treft. De Nederlander plaatste zich via de kwalificaties voor het eerst voor het hoofdtoernooi van een grand slam.