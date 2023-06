Auger-Aliassime en Cilic melden zich door fysieke klachten af voor Rosmalen

Auger-Aliassime (22) wordt al enkele weken gehinderd door een schouderblessure. De Canadees verloor op Roland Garros al in de openingsronde. Cilic (34) kwam begin dit jaar voor het laatst in actie. De voormalig US Open-kampioen werd in januari geopereerd aan zijn rechterknie.

Vorig jaar haalde Auger-Aliassime de halve eindstrijd op het Autotron. Hij verloor toen van Tim van Rijthoven, die het toernooi uiteindelijk op sensationele wijze wist te winnen. Van Rijthoven kan zijn titel niet verdedigen omdat hij nog niet fit is.

Het grastoernooi van Rosmalen begint maandag.