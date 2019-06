Wiegman vindt rekenen te gevaarlijk

„Het is altijd heel gevaarlijk om te gaan rekenen”, zegt bondscoach Sarina Wiegman. „Want welke tegenstander is nou beter? Engeland, Japan, Amerika, Zweden? Nee, daar begin ik niet aan.”

Met zes punten uit twee wedstrijden zijn de voetbalsters al zeker van een vervolg in Frankrijk. Als ze eerste worden in groep E, dan treffen ze in de achtste finales de nummer twee van poule D met daarin Engeland en Japan. Eindigt Oranje als tweede, dan volgt een duel met de nummer twee uit de groep van Zweden en de Verenigde Staten, de regerend wereldkampioen. ''Je moet altijd verder denken, maar laten we eerst die wedstrijd tegen Canada maar spelen.''

Na de zege in blessuretijd op Nieuw-Zeeland (1-0) kwam ook de overwinning op Kameroen (3-1) moeizaam tot stand. ''Maar uiteindelijk gaat het wel om winnen'', benadrukte Wiegman. ''Bij fases hebben we beter gevoetbald dan in de eerste wedstrijd. Maar we hebben het ook lastig gehad. Dat kwam door de slordigheden in ons spel en de onvoorspelbaarheid van Kameroen. Vlak voor rust maakten we toch ineens een weergaloze goal. Een goede één-twee, een voorzet en daarna een prachtige kopbal. Je hoopt dat zulke momenten vaker voorbij komen. We moeten het aantal slordigheden naar beneden halen, dan komt ons positiespel meer naar voren.''