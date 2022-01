Lucinda Brand toont week voor WK veldrijden supervorm

In een andermaal door Nederland gedomineerde race - de hele top zes bestond uit Nederlandse rensters - was het Brand die zich de sterkste toonde. Traag maar gestaag reed ze weg van haar landgenoten die nimmer in de buurt kwamen van de Dordrechtse. Uiteindelijk was haar voorsprong op Shirin van Anrooij (zestien seconden) niet eens heel groot, maar deze zal nimmer het gevoel hebben gehad echt aanspraak te maken op de winst.

Door de zege neemt Lucinda Brand de leiding over in het klassement van X2O Trofee, waar de cross in Hamme onderdeel van uitmaakt. Ze steekt Denise Betsema, die derde werd voorbij.

Overigens deed er met Marianne Vos een belangrijke Nederlandse kandidate niet mee in Hamme. Ook de jonge Hongaarse Blanka Kata Vas, die dit seizoen al een wereldbekerwedstrijd won, was niet present.

Sweeck wint bij de mannen

Bij de mannen won de Belg Laurens Sweeck. Sweeck versloeg in de sprint zijn landgenoot Toon Aerts, die wel riant de leiding behoudt in het klassement dat op tijd wordt berekend. De Belg Eli Iserbyt finishte als derde. Hij is de nummer 2 in het klassement, op bijna 5 minuten van Aerts. Er volgen in deze competitie nog twee crossen.

Achter Iserbyt finishte de Nederlander Lars van der Haar als vierde. Corné van Kessel, de andere Nederlandse WK-deelnemer, werd zevende.

De Brit Tom Pidcock, die deel uitmaakte van de kopgroep van vier, ging in de laatste ronde onderuit en zag daarmee zijn kansen op de winst vervliegen. De renner van Ineos werd nu vijfde. Pidcock geldt, bij afwezigheid van titelverdediger Mathieu van der Poel en diens Belgische rivaal Wout van Aert, als de topfavoriet op het WK dat volgend weekeinde in de Verenigde Staten wordt verreden. Eerst volgt zondag nog de laatste cross om de wereldbeker, in het Brabantse Hoogerheide.