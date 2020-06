Lars Boom leidt Marianne Vos door het Bos van Wallers

Lars Boom wordt ’de man van het materiaal’. Ⓒ Timsimaging

Hij was uit beeld verdwenen, na een afscheid in tamelijke stilte. Maar Lars Boom keert terug, in een voor hem toepasselijke rol: hij wordt in de ploeg van Marianne Vos de man met het oog voor het materiaal. Niet in de laatste plaats voor het bezoek aan de Hel van het Noorden, Parijs-Roubaix op zondag 25 oktober.