’Schaamteloze actie Mercedes, F1 zonder Verstappen saai’

Het seizoen begint teleurstellend voor Max Verstappen. Zit het intern wel goed bij Red Bull?

Volgens Albers is het jammer dat Red Bull altijd direct naar de motor wijst. Ze moeten zich afvragen of ze de juiste richting zijn ingeslagen. Desalniettemin zou het zonder Max Verstappen een saaie bedoening zijn bij de Formule 1, daar is iedereen het over eens. „Verstappen weet ook dat Mercedes een veel betere auto heeft en ook beseft hij dat een titel geen reële mogelijkheid is. Maar dat merk je totaal niet aan hem als hij in die auto zit”, meent Van Haren.

Luister de Formule 1-podcast van De Telegraaf hier, hieronder of via alle bekende podcast apps.

Verder in de podcast: maakt Racing Point de Formule 1 kapot? Het is volgens Albers waardeloos dat Mercedes hierin meegaat. De bolides van Racing Point vertonen gelijkenissen met de kampioensauto van Mercedes van vorig jaar. De Britse renstal maakt legaal gebruik van enkele onderdelen. „Ik schaam me echt kapot voor de Formule 1, dit kan gewoon niet! Echt schaamteloos van Mercedes, dat Mercedes hierin meegaat. Het maakt alles kapot, er staan gewoon vier Mercedessen vooraan.”

En streeft nieuwkomer Charles Leclerc routinier Sebastian Vettel voorbij bij Ferrari? Of zal de viervoudig wereldkampioen terugkeren naar Red Bull? Volgens Albers staan de deuren bij Red Bull open voor Vettel. Het is alleen de vraag of de Duitser verscheurd wil worden door Max Verstappen of dat hij voor de veilige weg kiest.