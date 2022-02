PSV wint na twee thuisnederlagen met ruime cijfers bij Vitesse

De snelle en behendige Madueke stond aan de basis van zowel de eerste als de derde goal en heeft na zijn langdurige herstelperiode direct weer de vorm te pakken die hij helemaal aan het begin van het seizoen liet zien. Als Madueke fit weet te blijven de komende periode, dan heeft Schmidt er een machtig wapen bij in de strijd op drie fronten die PSV voert.

Na drie minuten was het al voor de eerste keer raak in de Gelredome. Madueke soleerde door de Vitesse-defensie, haalde de achterlijn en gaf voor op Mario Götze. De Duitser vond nog Vitesse-doelman Jeroen Houwen op zijn weg, maar Eran Zahavi stond op de juiste plek voor de rebound (0-1). De vijfde competitiegoal van de Israëliër en de negende in totaal dit seizoen.

Bij Vitesse maakten Loïs Openda en Jacob Rasmussen hun rentree na een schorsing en had Nikolai Baden Frederiksen voor het eerst sinds de winterstop in competitieverband een basisplaats gekregen. Hoewel Vitesse weer in de formatie kon aantreden, waarmee het eerder dit seizoen zoveel indruk maakte in onder andere de Conference League en de thuisduels met Feyenoord en FC Utrecht, kwamen de Arnhemmers ditmaal in het stuk totaal niet voor.

Noni Madueke was met name voor rust een ware plaag voor de Vitesse-verdediging. Ⓒ ProShots

Het was PSV dat de wedstrijd controleerde en voortdurend gevaar stichtte, terwijl Vitesse defensief zeer kwetsbaar was. Doelman Jeroen Houwen, die tegen FC Twente al zwaar de fout inging, mocht zich de 0-2 aanrekenen. De goalie liet een schot van PSV-linksback Mauro Junior, die ditmaal de voorkeur had gekregen boven Philipp Max, vlak langs zijn lichaam het doel ingaan. Daarmee was Vitesse geknakt en het laatste beetje hoop op een succes werd de grond in geboord, toen het meteen daarna ook 0-3 werd. Madueke danste weer door de Arnhemse verdediging heen en ditmaal was Cody Gakpo het eindstation. De zevende competitiegoal van de Eindhovenaar en twaalfde in totaal dit seizoen.

Schrijf je in voor de Voetbal Update en blijf dagelijks op de hoogte van het laatste voetbalnieuws.

En zo beleefde de aanhang van Vitesse, die voor het eerst in drie maanden weer toegang kreeg tot de Gelredome een zure avond. Het ruim behuisde Vitesse kon ondanks de toegestane een derde bezetting alle seizoenkaarthouders toegang verlenen. Vol zelfspot grapten de Vitesse-supporters op een spandoek: ’1/3 is toch niet zo gek? In Gelredome is altijd plek’. De vrolijke sfeer was binnen het halfuur helemaal omgeslagen. Met fluitconcerten en het spreekkoor ’Schaam je kapot’ maakten de Vitesse-supporters hun afkeer over de afschminkpartij kenbaar.

Freewheelend richting de Conference League

Met Tom Domgjoni en Dominik Oroz in plaats van Riechedly Bazoer en Frederiksen probeerde Vitesse-trainer Thomas Letsch het team een nieuwe impuls te geven. Omdat PSV het wat rustiger aan ging doen kwamen de Arnhemmers optisch wat beter voor de dag in de tweede helft, maar echt zoden aan de dijk zette het niet. PSV-doelman Joël Drommel kreeg nauwelijks iets te doen. PSV kon freewheelend naar de meet, prettig met het oog op het Conference League-duel met Maccabi Tel Aviv van komende donderdag. Na een uur haalde Schmidt zijn aanvallende troeven Zahavi en Madueke naar de kant en na 72 minuten mochten Götze en Gakpo gaan rusten. Van de invallers wist ook Carlos Vinicius het doel te vinden (0-4). Het lag achterin weer helemaal open bij Vitesse, waardoor de Braziliaan vrijgespeeld kon worden door Ibrahim Sangaré. Ook Ritsu Doan droeg nog een doelpunt bij aan de ruime zege (5-0).

En zo is het na de nederlagen tegen Ajax en AZ voor PSV een heilzame week geweest met een 4-0 zege op NAC en een 5-0 zege op Vitesse. Waarbij het nieuwe elan dat Madueke heeft gebracht voor een welkome impuls heeft gezorgd.

Vitesse gaat daarentegen met een hoofd vol zorgen naar Wenen voor de ontmoeting in de tussenronde van de Conference League met Rapid Wien. De ploeg van Letsch heeft een rampweek achter de rug met een 5-0 nederlaag tegen Ajax en 5-0 zeperd tegen PSV en heeft nu al vier duels op rij verloren. De vorm is ver te zoeken en dat is geen goed voorteken voor het historische bezoek aan Wenen voor Vitesse, dat nog nooit in de clubhistorie na de winterstop in Europa actief was.