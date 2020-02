’Gevaarlijke moves en chaotische situaties’

Amy Pieters en Kirsten Wild zijn veel te goed voor de concurrentie. Ⓒ EPA

BERLIJN - Het was een demonstratie vanjewelste, al hadden Kirsten Wild en Amy Pieters daar zelf geen erg in. Vanaf de eerste wielomwentelingen namen ze de koppelkoers in hun greep op dit WK baanwielrennen, om uiteindelijk hun wereldtitel te prolongeren op het olympische onderdeel. De rest reed eigenlijk voor spek en bonen mee.