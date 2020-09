Jong Oranje haalt uit in Wit-Rusland met dank aan AZ-talenten

Myron Boadu (twee keer), Teun Koopmeiners (penalty) en Dani de Wit (tweemaal) maakten vijf van de Oranje-goals, in de grootste kwalificatiezege in deze reeks. Het drietal van AZ scoorde daarmee in één duel meer, dan zij in de hele voorbereiding bij de Alkmaarders hebben gedaan. Voor De Wit staat de teller kwalificatiegoals nu op liefst acht. De nummer tien is daarmee afgetekend topscorer in het Jong Oranje van Van de Looi, die in Wit Rusland verstek moest laten gaan vanwege zijn tijdelijke rol als assistent bij het Nederlands elftal.

Politieke situatie

Jong Oranje ’deed wat het moest doen’ in het land, waarbij vraagtekens werden gezet of ernaar moest worden afgereisd. Wit-Rusland kampt al tijden met grote volksdemonstraties tegen het regime van president Aleksandr Loekasjenko. De man die verantwoordelijk wordt gehouden voor de slecht draaiende economie, de coronacrisis onderschatte en tot verrassing van velen de presidentsverkiezingen met 80 procent van de stemmen. Waar de stemming onder het volk anders was. Dat werd later via een anonieme ’herstemming’ gestaafd. Dit leidde tot een zeer onrustige situatie, waar Jong Oranje overigens geen last van heeft gehad. De Nederlandse afvaardiging deed zijn werk en kan gevrijwaard van sancties van de UEFA (dit is mogelijk bij het weigeren te spelen voor een toernooi waarvoor is ingeschreven) verder richting het EK.

Jong Oranje begon agressief aan het duel. Het hanteerde een hoog baltempo, was secuur in de passing, dynamisch en speelde de Wit-Russen op die manier al binnen twee minuten op achterstand. Ryan Gravenberch (Ajax), net als Mitchel Bakker (Paris Saint-Germain) een uitstekend spelende basisdebutant, vond rechtsback Jordan Teze, die Boadu van dichtbij de 0-1 liet aantekenen. Koopmeiners mocht vijf minuten later vanaf elf meter aanleggen, toen Dmitri Prischepa van dichtbij een schot van De Wit op de arm kreeg. De Moldavische scheidsrechter vond het, vanwege zijn positie op de doellijn, rood waard. Na de benutte strafschop van de AZ-captain, konden de talenten zich naar hartenlust uitleven tegen tien man.

Boadu maakte zo’n tien minuten voor rust zijn tweede uit de draai, na een opnieuw uitstekende aanval via de ’hoge backs’, in dit geval Teze. Tien minuten ná rust kopte De Wit een voorzet van Noa Lang bij de tweede paal binnen. Een klein kwartier later stiftte De Wit de 0-5 over de arme Wit-Russische goalie heen. Sierhuis kopte de 0-6 binnen, invaller Harroui maakte de 0-7 en zelfs in blessuretijd zette Jong Oranje nog aan voor de achtste treffer. Het tekent de huidige mentaliteit in de groep, maar de achtste treffer viel niet meer.

Vijf afwezigen

Bij Jong Oranje ontbraken Tahith Chong (Werder Bremen), Javairo Dilrosun, Deyovaisio Zeefuik en Daishawn Redan (Hertha BSC). Zij kregen van hun Duitse clubs geen toestemming om naar Wit-Rusland af te reizen, omdat zij bij terugkeer dan verplicht in quarantaine zouden moeten. Daar hadden hun Duitse werkgevers geen trek in, midden in de voorbereiding op een nieuwe Bundesliga-seizoen. De overige jeugdinternationals werden vrijgesteld van quarantaineplicht, omdat het gros van de Europese landen de regels voor zijn topsporters wél heeft versoepeld. Dit omdat zij met elkaar in een ’bubble’ leven qua contact met de buitenwereld. Het viertal sluit zaterdagavond weer aan bij Jong Oranje, dat zich vanaf dan voorbereidt op het kwalificatieduel met Jong Noorwegen in Almere dinsdagavond.

Mogelijk sluit in de aanloop daarnaar ook PSV-aanvaller Cody Gakpo weer aan. Hij ontbrak in Wit-Rusland vanwege een opspelende verstandskies en wordt daaraan behandeld. Afhankelijk van het herstel, is hij tegen de Noren weer inzetbaar. Wat heeft een verstandskies met wel of niet kunnen voetballen te maken? Verstandskiezen kunnen impact hebben op het spierstelsel en leiden tot blessures.

Van de Looi

Erwin van de Looi is er dinsdag in Almere weer bij. De bondscoach van Jong Oranje werd toegevoegd aan de technische staf van Oranje voor de Nations League-duels met Polen en Italië. Het laatste duel wordt maandag gespeeld. Het is nog onduidelijk of Van de Looi tegen Jong Noorwegen weer als eindverantwoordelijke op de bank zit. Assistent Marcel Groninger nam de honneurs waar in Wit-Rusland.

EK dichtbij

Tegen de Noren kan Jong Oranje een volgende stap zetten richting de eindronde. Halverwege de kwalificatie hebben de Nederlandse talenten nog geen punt verspeeld. Na vijf duels staat de teller op 15 punten. Drie meer dan belager Portugal, waarvan in eigen huis met 4-2 werd gewonnen. En liefst vijf meer dan komende tegenstander Noorwegen, dat ook al een duel meer speelde. De Noren kunnen op acht punten worden gezet en dat gat lijkt onoverbrugbaar, wanneer zij na dinsdag nog drie duels te spelen hebben.

Daarmee kan Jong Oranje het EK al ruiken. De opzet van de kwalificatie én het EK is veranderd vanwege de impact van de coronacrisis. De play-offs tussen de nummers twee van de kwalificatiegroepen komen te vervallen. Dat betekent dat naast de gastlanden Hongarije en Slovenie, alleen de negen groepswinnaars én vijf beste nummers twee zich plaatsen. Daartoe lijkt Jong Oranje met de huidige reeks te gaan behoren, zeker na een thuiszege op Noorwegen. De eindronde wordt opgesplitst in twee delen, omdat komende zomer ook het verplaatste EK voor A-teams wordt afgewerkt. Jong Oranje zal bij plaatsing de groepsfase tussen 24 en 31 maart afwerken. De nummers één en twee van de vier groepen spelen van 31 mei tot en met 6 juni de finaleduels.