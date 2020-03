’Financiële gevolgen voor sportwereld buitengewoon zorgwekkend’

Dat zei technisch directeur Maurits Hendriks van sportkoepel NOC*NSF zondagavond bij de NOS. „De eerste gevolgen sijpelen nu door. Dat is soms klein, zoals sportbonden die reizen moeten afzeggen voor wedstrijden en trainingskampen en die kosten niet vergoed krijgen. Dat is nog overzichtelijk.”

De td vervolgt. „Maar we weten ook al van een grote Nederlandse sportbond die naar alle waarschijnlijkheid één van zijn hoofdsponsors kwijtraakt en dan gaat het om heel veel geld als gevolg van het coronavirus. Wat er nu aan verhalen bij ons binnenkomt, is buitengewoon zorgwekkend. Dat geldt voor bonden, voor sporters, voor verenigingen. Dit gaat heel veel consequenties hebben. En dit is nog maar het topje van de ijsberg.”