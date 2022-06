Zware blessure Limnios tegenvaller FC Twente

Als Limnios inderdaad een ernstige knieblessure heeft opgelopen is dat een flinke streep door de rekening van FC Twente, dat de aanvaller graag nog een seizoen had willen huren. De inzet van technisch directeur Jan Streuer is om in deze transferwindow het team, dat afgelopen seizoen knap vierde is geworden, zoveel mogelijk intact te houden. Eerder werd al duidelijk dat het opnieuw huren van Michel Vlap op dit moment geen optie is, omdat Anderlecht een voorkeur heeft voor het verkopen van de nummer tien. FC Twente oriënteert zich nu op andere spelers voor die positie, al staat door de naam van Vlap nog niet definitief een streep. FC Twente is wel bezig met het opnieuw huren van aanvaller Manfred Ugalde, nadat eerder al Michal Sadilek definitief was overgenomen van PSV en met Sem Steijn (ADO Den Haag) en Mathias Kjølø (PSV) twee jonge, transfervrije middenvelders zijn aangetrokken. Ook versterkte de club uit Enschede zich met doelman Przemyslaw Tyton, die tweede doelman wordt achter Lars Unnerstall.

FC Twente heeft inmiddels afscheid genomen van Giovanni Troupée, Jesse Bosch, Ennio van der Gouw (allen transfervrij weg) en Kik Pierie (was gehuurd van Ajax). Doelman Jeffrey de Lange is in beeld om aan de slag te gaan bij Go Ahead Eagles. FC Twente wil zich de komende weken sowieso nog versterken met een rechtsback, een linksback en een nummer tien. Voor de rechtsbackpositie is Joshua Brenet nog kandidaat, al is de kans groot, dat zijn toekomst elders ligt. Brenet staat op het lijstje bij Feyenoord en PSV en heeft ook meerdere opties in het buitenland.

Streuer is verder nog in gesprek met het jeugdige talent Daan Rots over het openbreken en verlengen van zijn contract en met routinier Wout Brama over een mogelijk nieuw contract. Daarbij is bepalend of de 35-jarige middenvelder nog fit genoeg is om van waarde te zijn. Dit seizoen is Brama door blessureleed slechts mondjesmaat in actie gekomen voor FC Twente.

Trainer Ron Jans, die in de persoon van Adrie Bogers een nieuwe assistent-trainer heeft gekregen, begint volgende week aan de voorbereiding op het nieuwe seizoen. Komende woensdag meldt de selectie van FC Twente zich voor de medische testen en vrijdag staat de eerste training van het seizoen 2022/2023 op het programma in Hengelo.