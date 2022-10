Speciale actie voor Donny van Iperen

Van Iperen speelde meerdere jaren in de jeugdopleiding van AZ en heeft altijd een goede verstandshouding gehouden met mensen binnen de club. Na tussenstations bij SC Cambuur, Telstar, Go Ahead Eagles en AE Karaiskakis maakte Van Iperen afgelopen zomer de overstap naar FC Zimbru.

In de wedstrijd tussen FC Zimbru en Dinamo-Auto belandde Van Iperen in augustus in coma na een ongelukkige botsing met de doelman van de tegenpartij. De verdediger werd direct naar het ziekenhuis gebracht, waar hij een week zou verblijven alvorens hij werd overgebracht naar het Erasmus MC. Daar werd geconstateerd dat zijn thalamus beschadigd was. Dit is een belangrijke hersenkern die verantwoordelijk is voor belangrijke functies van het lichaam en de geest. Van Iperen ontwaakte in het Nederlandse ziekenhuis en is inmiddels begonnen aan zijn herstel, een loodzware en lange revalidatieperiode.

Inzamelingsactie AZ en Feyenoord

De toekomst van Van Iperen kent nog veel onzekerheden. Om zijn behandelingen te kunnen bekostigen is de familie een inzamelingsactie begonnen. AZ signeert de gedragen shirts uit de Eredivisie-wedstrijd tegen Feyenoord en stelt ze beschikbaar voor een veiling. Van Iperen speelde nooit voor Feyenoord, maar ook de Rotterdamse club zal hun gedragen wedstrijdshirts signeren en veilen voor deze inzamelingsactie. Feyenoord-trainer Arne Slot kent de verdediger uit zijn tijd bij SC Cambuur.

Bieden op de shirts kan vanaf het startsignaal van de wedstrijd, zondagmiddag 16:45 uur. Het is mogelijk te bieden tot 22 oktober 16:00 uur. De volledige opbrengst zal vervolgens aangeboden worden aan de GoFundMe voor Van Iperen. Behalve het bieden op de wedstrijdshirts is het uiteraard ook mogelijk een donatie te doen voor het herstel van Van Iperen. Elk bedrag is welkom.