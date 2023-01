AZ boekt driepunter in Heerenveen en legt druk bij concurrentie

De ploeg van Pascal Jansen speelde een klasse beter dan vorige week, toen de ploeg zich geen raad wist met Vitesse (1-1) en twee onnodige punten liet liggen. AZ miste in dat duel duidelijk de geestdrift en klasse van de geschorste De Wit, die terug in het elftal gelijk weer met een treffer zijn waarde bewees.

Regendouche voor Noppert

AZ startte in de meest logische opstelling, met een voorhoede die bestond uit Jens Odgaard, Vangelis Pavlidis en Jesper Karlsson, terwijl De Wit dus gewoon weer ’op tien’ speelde. De Amerikaanse miljoenenaankoop Djordje Mihailovic , die vorige week de honneurs achter de spitsen waarnam vanwege de schorsing van De Wit, moet voorlopig met een rol als stand-in genoegen nemen.

Bij de thuisclub kreeg de verloren zoon Pelle van Amersfoort van coach Kees Wonderen zijn eerste basisplaats in competitieverband sinds zijn terugkeer. De geboren Heemskerker, een plaatsje onder de rook van Alkmaar, zag AZ na tachtig seconden al bijna op voorsprong komen. Karlsson zette voor, Pavlidis kopte hard in en zag WK-doelman Andries Noppert opvallend veel moeite hebben met de gladde bal. Dat was Noppert even niet meer gewend na vijf duels in het gortdroge Qatar.

’Trademark’ kopdoelpunt

De gasten hadden het initiatief en kwamen meerdere keren gevaar door over links, terwijl aanvoerder Jordy Clasie van een metertje of 25 niet eens zo heel ver over schoot. Kansen waren er ook voor De Wit, tikje voorlangs en Odgaard, die een indraaiende voorzet van Karlsson richting de lange hoek schampte. Noppert zette er voor de zekerheid zijn handen tegenaan.

Na ruim een half uur tekende Dani de Wit voor de verdiende openingstreffer van AZ. De voorzet van de rechterflank kwam van het linkerbeen van Odgaard, waarna De Wit voor Milan van Ewijk kroop en de bal onhoudbaar voor Noppert in de verre hoek kopte: 0-1. Het was een typisch kopdoelpunt van de 24-jarige West-Fries. Pas vlak voor rust beet Heerenveen voor het eerst van zich af: Van Amersfoort knalde op de vuisten van Hobie Verhulst en Amin Sarr schoot rakelings over, na een merkwaardige sliding van Yuki Sugawara.

Bliksemstart

De Friese oranjekoeken moeten de spelers van AZ in de rust goed hebben gesmaakt, want na 23 seconden en acht Alkmaarse balcontacten lag de bal al achter Noppert. Het eindstation was Tijjani Reijnders, die een teruggetrokken voorzet van Sugawara langs Noppert schoof, uit een aanval die hij diep op eigen helft zelf had opgezet.

In de 66e minuut bewees Sam Beukema zichzelf en zijn ploeg een slechte dienst door de doorgebroken Van Ewijk in zijn eigen strafschopgebied te vloeren. Bij de actie blesseerde de verdediger zichzelf ook nog eens, om niet veel later het veld te moeten verlaten. Zinho Vanheusden, het grote Belgische talent dat al zo vaak werd geteisterd door blessures, was zijn vervanger.

Penaltykiller Verhulst

De strafschop van Sarr, specialist Sydney van Hooijdonk was net gewisseld, werd trouwens gestopt door Verhulst, de keeper die deze week kreeg te horen dat hij weer terugkeert in zijn rol als tweede keeper, zodra de Australische aankoop Mathew Ryan zijn werkvergunning in de tas heeft. Verhulst, foutloos acterend, zal zich niet zomaar met de beslissing van Jansen en keepertrainer Nick van Aart neerleggen.

AZ pakte welverdiend drie zeer nuttige punten en deed dus uitstekende zaken in het Friese Haagje. Het enige verwijt dat de equipe van Jansen zich mag maken, is dat het in het tweede deel van de tweede helft veel te nonchalant speelde en het zichzelf daardoor onnodig moeilijk maakte. Maar overall kan de ploeg terugkijken op een goede wedstrijd. Hoe het ook zij, de druk ligt voorlopig bij FC Twente, PSV, Ajax en Feyenoord.

