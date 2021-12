’Frustrerende situatie’ Ajax-spits Sébastien Haller: ’Verschrikkelijk om tussen land en club te kiezen’

Of de aanvaller in januari daarom niet stiekem liever in Nederland was gebleven? „Deze stelling toont het disrespect voor Afrika. Zou dit ooit zijn voorgelegd aan een Europese speler richting een EK?”, aldus Haller in een uitgebreid interview met De Telegraaf.

In tegenstelling tot de Afrika Cup vindt een Europees kampioenschap echter steevast in de zomer plaats.. „Dit toernooi zou eigenlijk ook in de zomer worden gehouden, maar werd vanwege corona uitgesteld. Natuurlijk ga ik naar de Afrika Cup om Ivoorkust te vertegenwoordigen. Dat is de hoogste eer.”

Bekijk ook: Ajax en PSV moeten sterkhouders missen tijdens Afrika Cup

„En uiteraard had ik tussendoor het vliegtuig willen pakken om ook tegen FC Utrecht en PSV te kunnen spelen, maar dat is nu eenmaal onmogelijk. Deze situatie is heel frustrerend. Ik vind het verschrikkelijk om tussen mijn land en club te moeten kiezen. Dat is echt shit. Ik speel met Ajax voor de titel en die twee wedstrijden zijn heel belangrijk, omdat ze invloed op de ranglijst hebben.”

Bekijk ook: Ajax weigert Mohammed Kudus af te staan voor Afrika Cup

De Afrika Cup vindt plaats vanaf 9 januari tot 6 februari. Kameroen is gastheer. Ivoorkust zit in een poule met Equatoriaal-Guinea, Sierre Leone en titelverdediger Algerije.

Het gehele interview van Ajax-watcher Mike Verweij met Sébastien Haller is woensdagochtend te lezen in de papieren krant en op de website van De Telegraaf. „Ajax kan de Champions League kan winnen. Waarom niet?”